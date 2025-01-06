Педіатр назвала запалення шкіри, яке виникає через нечасте замінення підгузок у дітей

Пелюшковий дерматит часто виникає в перший тиждень життя дитини і є поширеним станом, який варто вчасно розпізнати. Лікар назвала засоби, які категорично не можна використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому виникає

Пелюшковий дерматит - це поширена форма подразнюючого контактного дерматиту в більшості випадків через тривалий контакт шкіри з сечею та калом, що призводить до руйнування рогового шару шкіри та запалення.

Може виникнути через нечасту зміну підгузників, діарею, харчові фактори та нещодавнє застосування антибіотиків.

Пелюшковий дерматит може розвинутися вже у віці одного тижня, але пік захворюваності припадає на період від 9 до 12 місяців.

Фактори, що сприяють локальному порушенню бар’єрної функції шкіри:

надмірна вологість - постійна волога в області підгузка, спричинена поєднанням оклюзійного ефекту підгузника з присутністю сечі та калу, призводить до мацерації шкіри та руйнування рогового шару епідермісу

тертя - мацерація шкіри збільшує її чутливість до тертя з боку підгузника, що погіршує бар’єрну функцію шкіри. Це може сприяти проникненню хімічних подразників та мікроорганізмів, зокрема бактерій та грибків

фекальна ферментативна активність і зміна pH - у результаті взаємодії між сечею та калом фекальні бактерії, виділяють ферменти, що порушують функції шкіри

зміна мікробіому шкіри та підвищення pH - підвищений pH через фекальну ферментативну активність порушує шкірний мікробіом, збільшуючи сприйнятливість шкіри до колонізації бактеріями

За словами лікаря, цей дерматит зазвичай виникає на опуклих поверхнях шкіри, які безпосередньо контактують з підгузком.

Пелюшковий дерматит проявляється інтенсивним почервонінням та плямами, які часто об’єднуються в бляшки, набряком і лущенням уражених ділянок.

У важких випадках можуть спостерігатися поверхневі ерозії (виразки).

Як лікувати

Варто збільшити частоту зміни підгузників. Це обмежує тривалий контакт шкіри з калом і сечею, а тому є важливим аспектом лікування пелюшкового дерматиту.

Якщо можливо, немовляті слід зробити періоди відпочинку без підгузків (наприклад, кілька годин на день), дозволяючи шкірі контактувати безпосередньо з повітрям.

Делікатне очищення - є теж важливим у лікуванні такого стану. Область підгузника слід обережно очистити теплою водою та невеликою кількістю мʼякого миючого засобу з фізіологічним pH.

Як альтернативу можна використовувати дитячі серветки без ароматизаторів і спирту, але їх слід припинити використовувати, якщо шкіра стає подразненою.

Яких засобів уникати

Такі порошки, як кукурудзяний крохмаль або тальк, становлять значний респіраторний ризик у разі випадкового вдихання, тому їх слід уникати.

Також слід уникати порошків харчової соди та борної кислоти через ризик токсичності при черезшкірному всмоктуванні.

Місцеві барʼєрні креми зазвичай використовуються як початкова терапія легкого та помірного пелюшкового дерматиту.

"Вважається, що грудне молоко людини має протизапальні та антимікробні властивості. ﻿﻿В одному дослідженні, яке охоплювало 150 випадків пелюшкового дерматиту легкого та помірного ступеня, грудне молоко було таким же ефективним, як і 1% крем з гідрокортизоном, для усунення висипу після 7 днів лікування", - зазначила лікар.