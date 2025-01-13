RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Педиатр рассказала, что ребенок должен уметь делать в 1 месяц

Что должен уметь ребенок в 1 месяц жизни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Первый месяц жизни - это период адаптации всех систем к автономному существованию. Следовательно, необходимо предоставить ребенку оптимально удобные условия для успешной адаптации. Также стоит знать, что ребенок должен уметь делать в этом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что ребенок должен уметь в 1 месяц

По словам врача, к концу первого месяца малыш станет гораздо более внимательным и чувствительным, чем было при рождении. Постепенно ребенок начнет двигать своим телом более плавно и с большей координацией, особенно подтягивая руку ко рту.

"Вы поймете, что он слушает, когда вы говорите, наблюдает за вами, когда вы его держите, и время от времени двигает собственным телом, чтобы ответить вам или привлечь ваше внимание", - добавила эксперт.

Навыки движения:

  • делает резкие, дрожащие толчки руками
  • размещает руки в радиусе глаз и рта
  • двигает головой из стороны в сторону, лежа на животе
  • голова запрокидывается назад, если нет поддержки
  • держит руки в сжатых кулаках
  • выраженные рефлекторные движения
  • мимика - сжимает губы, поднимает брови, расширяя или прищуривая глаза и нахмурив брови

Навыки зрения и слуха:

  • фокусируется на расстоянии от 20,3 до 30,4 см
  • глаза двигаются активно и иногда сходятся зрачки
  • предпочитает черно-белые или контрастные рисунки
  • предпочитает человеческое лицо всем другим изображениям
  • слух полностью зрелый
  • распознает некоторые звуки, пугается громких
  • может реагировать на знакомые звуки и голоса

Обоняние и прикосновения

  • отдает предпочтение сладким запахам
  • избегает горьких или кислых запахов
  • узнает запах грудного молока собственной матери
  • отдает предпочтение мягким тактильно вещам
  • не любит грубого или резкого обращения

Сколько должен спать 

Педиатр отметила, что в возрасте 1 месяца ребенок будет спать от 14 до 17 часов в сутки. Для многих младенцев это получается до 15,5 часов, с 8 до 9 часов ночного сна и 7 часов дневного сна.

Однако 1-месячные дети обычно не спят много часов подряд. Нормальным является нерегулярный режим сна младенцев от рождения до 3 месяцев.

Ежедневно ребенок обрабатывает огромный поток информации от всех органов чувств - поэтому очень важно обеспечивать ему необходимые ощущения.

Также не стоит бояться, что слишком много носите ребенка на руках, ведь ребенку это очень нужно - тактильные ощущения, движение в пространстве, тепло. Все это влияет на развитие и ощущение безопасности.

Позже, когда ребенок сможет сидеть и ползать, то пребывание на руках у взрослых будет становиться все менее актуальным.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиЗдоровьеЛечение детей