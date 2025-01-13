Педиатр рассказала, что ребенок должен уметь делать в 1 месяц

Первый месяц жизни - это период адаптации всех систем к автономному существованию. Следовательно, необходимо предоставить ребенку оптимально удобные условия для успешной адаптации. Также стоит знать, что ребенок должен уметь делать в этом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
По словам врача, к концу первого месяца малыш станет гораздо более внимательным и чувствительным, чем было при рождении. Постепенно ребенок начнет двигать своим телом более плавно и с большей координацией, особенно подтягивая руку ко рту.
"Вы поймете, что он слушает, когда вы говорите, наблюдает за вами, когда вы его держите, и время от времени двигает собственным телом, чтобы ответить вам или привлечь ваше внимание", - добавила эксперт.
Навыки движения:
Навыки зрения и слуха:
Обоняние и прикосновения
Педиатр отметила, что в возрасте 1 месяца ребенок будет спать от 14 до 17 часов в сутки. Для многих младенцев это получается до 15,5 часов, с 8 до 9 часов ночного сна и 7 часов дневного сна.
Однако 1-месячные дети обычно не спят много часов подряд. Нормальным является нерегулярный режим сна младенцев от рождения до 3 месяцев.
Ежедневно ребенок обрабатывает огромный поток информации от всех органов чувств - поэтому очень важно обеспечивать ему необходимые ощущения.
Также не стоит бояться, что слишком много носите ребенка на руках, ведь ребенку это очень нужно - тактильные ощущения, движение в пространстве, тепло. Все это влияет на развитие и ощущение безопасности.
Позже, когда ребенок сможет сидеть и ползать, то пребывание на руках у взрослых будет становиться все менее актуальным.
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