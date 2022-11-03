Педіатр розповіла, коли дитині вперше можна спати на подушці та яку краще вибрати

Придбання спальних речей та аксесуарів для дітей - процес важливий, до якого батькам слід підходити з відповідальністю. Адже від них багато в чому залежить здоровий дитячий сон. Для малюків потрібно підбирати тільки найкращі та безпечні подушки.
Про це повідомила дитячий невролог та педіатр Ірина Платонова в Instagram.
За словами лікаря, дітям до двох років подушка не потрібна. Для профілактики раптової дитячої смерті в ліжку, де спить новонароджена дитина не має бути жодних зайвих предметів (подушки, бортиків, пеленки, іграшок та соски).
Фахівець наголошує, що новонароджені та діти до 1 року мають спати виключно на спині.
Весь активний час діти мають проводити на животику на твердій поверхні. Все тому, що в положенні на животику, крім того, що укріплюються м'язи, проводиться профілактика плагіо брахіоцефалії. Тому ніякі спеціальні подушки "метелик" та "рогалик" дитині не потрібні.
Сімейний лікар каже, що дитині від двох років вже можливо потрібна буде подушка. Якщо дитині уже стає не зручно спати, тоді в такому віці можна запропонувати подушку.
Найперше, на що потрібно звернути увагу - це розмір подушки:
Важливо, що подушка має бути зручною для дитини і не обов’язково ма бути надпис "ортопедична". Також вона має бути з гіпоалергенного матеріалу.
Також важлива безпека, адже дуже часто з подушок вилізає пір‘я і може поранити дитину або ж дитина може його проковтнути.
Подушка має бути виконана з матеріалу, що пропускає повітря, тобто бути повітропроникною. Краще обирати подушки і чохли з натуральних тканин (бавовна, шовк, сатин та муслін).
Окрім того, варто обирати таку, яку можна прати.Наповнювач подушки: піна меморі форм, силіконізоване волокно, бамбукове волокно та вовняний наповнювач для дітей оптимальні.
Деякі подушки краще використовувати взимку, наприклад, вовняний наповнювач, а на літо змінити на піна-меморі, оскільки дитині може бути жарко.
До того ж батькам не варто забувати, що подушку важливо регулярно змінювати.
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