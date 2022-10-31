Педіатр розповіла, коли дитині вперше можна дати молоко та яке обрати

Багато молодих мам не знаю, коли маленькій дитині можна вперше давати коров'яче молоко. Однак, є певний вік з якого можна сміливо давати малюкам молочні продукти.
Про це розповіла педіатр та невролог Веретенко Світлана в Instagram.
Молоко - продукт, навколо якого завжди багато суперечок. Коров’яче молоко одні батьки готові давати мало не з перших днів життя, а інші довго сумніваються чи корисний цей продукт для дітей.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, з народження дитина повинна отримувати грудне молоко. Це унікальний натуральний для новонароджених, який забезпечує необхідні поживні речовини.
Зокрема, новонароджені знаходяться на виключно грудному вигодовуванні до 6 місяців та далі продовжують ГВ разом із введенням прикорму до 2-ох років або так довго як мама та дитина цього потребує.
Однак, у разі неможливості грудного вигодовування, малюк має отримувати молочну суміш.
За словами педіатра, коров’яче, козяче або рослинне молоко не може бути заміною ГВ для немовлят з цих причин:
Зокрема, з 6 місяців батьки можуть познайомити малюка з молоком, проте не як самостійний напій, а компонент страв (наприклад, додаючи трохи молока в кашу). Для цього потрібно обирати знежирене пастеризоване молоко. Раннє введення зменшує ризик розвитку алергічних реакцій.
Також у 8-10 місяців в прикорм можна вводити кисломолочні продукти, а саме кефір, йогурт та сир.
Після 1 року можна запропонувати дитині молоко як самостійний напій. Варто надавати перевагу нежирному молоку (1-3%) та обов’язково пастеризованому. Все тому, що це хороше джерело кальцію та білків. Оптимальна кількість - не більше 2-ох склянок на добу (до 450 мл).
Лікар каже, що соєве, кокосове, рисове та мигдалеве молоко не рекомендовано вживати до 5 років. Все тому, що воно містить меншу кількість білків та поживних речовин.
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