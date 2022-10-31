Педиатр рассказала, когда ребенку впервые можно дать молоко и какое выбрать

Молоко - продукт, вокруг которого всегда много споров. Коровье молоко одни родители готовы давать чуть ли не с первых дней жизни, а другие долго сомневаются, полезен ли этот продукт для детей.

Согласно рекомендациям ВОЗ, с рождения ребенок должен получать грудное молоко. Это уникальный натуральный для новорожденных, обеспечивающий необходимые питательные вещества.

В частности, новорожденные находятся на грудном вскармливании до 6 месяцев и далее продолжают ГВ вместе с введением прикорма до 2-х лет или так долго как мама и ребенок в этом нуждаются.

Однако в случае невозможности грудного вскармливания, малыш должен получать молочную смесь.

Почему коровье молоко не может заменить ГВ

По словам педиатра, коровье, козье или растительное молоко не может быть заменой ГВ для младенцев по этим причинам:

Из-за риска развития анемии и ожирения. Чрезмерное употребление молока ингибирует всасывание железа и обладает высокой калорийностью;

Несбалансированный состав (много белков и электролитов) может приводить к повреждению почек;

Недостаточная термическая обработка - риск возникновения тяжелых кишечных инфекций и развития обезвоживания;

Когда молоко можно давать детям

В частности, с 6 месяцев родители могут познакомить малыша с молоком, однако не как самостоятельный напиток, а компонент блюд (например, добавляя немного молока в кашу). Для этого нужно выбирать обезжиренное пастеризованное молоко. Раннее введение уменьшает риск развития аллергических реакций.

Также в 8-10 месяцев в прикорм можно вводить кисломолочные продукты, а именно кефир, йогурт и творог.

После 1 года можно предложить ребенку молоко как самостоятельный напиток. Следует отдавать предпочтение нежирному молоку (1-3%) и обязательно пастеризованному. Все потому, что это хороший источник кальция и белков. Оптимальное количество - не более 2-х стаканов в сутки (до 450 мл).

Врач говорит, что соевое, кокосовое, рисовое и миндальное молоко не рекомендуется употреблять до 5 лет. Все потому, что оно содержит меньшее количество белков и питательных веществ.