Педиатр рассказала, когда ребенку впервые можно дать молоко и какое выбрать

Многие молодые мамы не знают, когда маленькому ребенку можно впервые давать коровье молоко. Однако, есть определенный возраст, с которого можно смело давать малышам молочные продукты.
Об этом рассказала педиатр и невролог Веретенко Светлана в Instagram.
Молоко - продукт, вокруг которого всегда много споров. Коровье молоко одни родители готовы давать чуть ли не с первых дней жизни, а другие долго сомневаются, полезен ли этот продукт для детей.
Согласно рекомендациям ВОЗ, с рождения ребенок должен получать грудное молоко. Это уникальный натуральный для новорожденных, обеспечивающий необходимые питательные вещества.
В частности, новорожденные находятся на грудном вскармливании до 6 месяцев и далее продолжают ГВ вместе с введением прикорма до 2-х лет или так долго как мама и ребенок в этом нуждаются.
Однако в случае невозможности грудного вскармливания, малыш должен получать молочную смесь.
По словам педиатра, коровье, козье или растительное молоко не может быть заменой ГВ для младенцев по этим причинам:
В частности, с 6 месяцев родители могут познакомить малыша с молоком, однако не как самостоятельный напиток, а компонент блюд (например, добавляя немного молока в кашу). Для этого нужно выбирать обезжиренное пастеризованное молоко. Раннее введение уменьшает риск развития аллергических реакций.
Также в 8-10 месяцев в прикорм можно вводить кисломолочные продукты, а именно кефир, йогурт и творог.
После 1 года можно предложить ребенку молоко как самостоятельный напиток. Следует отдавать предпочтение нежирному молоку (1-3%) и обязательно пастеризованному. Все потому, что это хороший источник кальция и белков. Оптимальное количество - не более 2-х стаканов в сутки (до 450 мл).
Врач говорит, что соевое, кокосовое, рисовое и миндальное молоко не рекомендуется употреблять до 5 лет. Все потому, что оно содержит меньшее количество белков и питательных веществ.
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