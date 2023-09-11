Педіатр розповіла, як дитині менше хворіти у колективі: лише два правила

Дуже часто батьків турбує той факт, що дитина пішла в садок або школу і почала часто хворіти. Це абсолютно нормально, коли маленькі діти підхоплюють застуду чи інший вірус 8-12 разів на рік.
Про те, як менше хворіти дитині в колективі, - розповіла в Instagram педіатр Даша Власенко.
Існують сотні різних вірусів, які викликають симптоми застуди. Оскільки імунна система дітей раніше не стикалася з цими вірусами, вони сприйнятливіші до кожного нового вірусу, з яким контактують.
Одна інфекція починає трохи проходити, коли її наступає інша. З таким циклом може здатися, що діти завжди хворі.
"Ще раз наголошу це абсолютно нормально", - написала медик.
Лікар повідомила, що дитина може хворіти й це нормально. Головне - це, як швидко вона одужує, тому що ГРВІ це стан, що проходить самостійно.
Багато хвороб передаються через мікроби, що передаються через торкання. Коли одна дитина витирає свої соплі, а потім торкається ручки, олівця або іграшки, вона залишає слід мікробів, які може підхопити наступна дитина.
Що треба робити:
Вам потрібно щороку вакцинувати дитину та сім'ю від грипу. Ця вакцинація та інші рекомендовані дитячі вакцини запобігають багатьом серйозним захворюванням, що загрожують життю.
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