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Педиатр рассказала, как ребенку меньше болеть в коллективе: всего два правила

Фото: Как меньше болеть ребенку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто родителей беспокоит тот факт, что ребенок пошел в садик или школу и начал часть болеть. Это совершенно нормально, когда маленькие дети подхватывают простуду или другой вирус 8-12 раз в год.

О том, как меньше болеть ребенку в коллективе, - рассказала в Instagram педиатр Даша Власенко.

Болеть - это нормально

Существуют сотни различных вирусов, вызывающих симптомы простуды. Поскольку иммунная система детей ранее не сталкивалась с этими вирусами, они более восприимчивы к каждому новому вирусу, с которым контактируют.

Одна инфекция начинает немного проходить, когда за ней наступает другая. С таким циклом может показаться, что дети всегда больны.

"Еще раз подчеркну это абсолютно нормально", - написала медик.

Когда нужно обращаться к врачу

  • Кажется, что ребенок простужается или заражается вирусной инфекцией чаще 8-12 раз в год.
  • Если инфекции не проходят самостоятельно или есть осложнения
  • Есть отставание в физическом развитии
  • У вас в семейном анамнезе были иммунные расстройства

Врач сообщила, что ребенок может болеть и это нормально. Главное - это, как быстро она поправляется, потому что ОРВИ это состояние, проходящее самостоятельно.

 Как меньше болеть

Многие болезни передаются через микробы, передающиеся через прикосновение. Когда один ребенок вытирает свои сопли, а затем касается дверной ручки, карандаша или игрушки, он оставляет след микробов, которые может подхватить следующий ребенок.

  • Мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд
  • Использовать антисептики под наблюдением взрослых
  • Делать прививку

Вам нужно ежегодно вакцинировать ребенка и семью от гриппа. Эта вакцинация и другие рекомендованные детские вакцины предотвращают многие серьезные заболевания, угрожающие жизни.

 

Кстати, украинцам рассказали, для кого корь особенно опасна и как можно защититься.

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