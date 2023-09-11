Педиатр рассказала, как ребенку меньше болеть в коллективе: всего два правила

Болеть - это нормально

Существуют сотни различных вирусов, вызывающих симптомы простуды. Поскольку иммунная система детей ранее не сталкивалась с этими вирусами, они более восприимчивы к каждому новому вирусу, с которым контактируют.

Одна инфекция начинает немного проходить, когда за ней наступает другая. С таким циклом может показаться, что дети всегда больны.

"Еще раз подчеркну это абсолютно нормально", - написала медик.

Когда нужно обращаться к врачу

Кажется, что ребенок простужается или заражается вирусной инфекцией чаще 8-12 раз в год.

Если инфекции не проходят самостоятельно или есть осложнения

Есть отставание в физическом развитии

У вас в семейном анамнезе были иммунные расстройства

Врач сообщила, что ребенок может болеть и это нормально. Главное - это, как быстро она поправляется, потому что ОРВИ это состояние, проходящее самостоятельно.

Как меньше болеть

Многие болезни передаются через микробы, передающиеся через прикосновение. Когда один ребенок вытирает свои сопли, а затем касается дверной ручки, карандаша или игрушки, он оставляет след микробов, которые может подхватить следующий ребенок.

Мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд

Использовать антисептики под наблюдением взрослых

Делать прививку

Вам нужно ежегодно вакцинировать ребенка и семью от гриппа. Эта вакцинация и другие рекомендованные детские вакцины предотвращают многие серьезные заболевания, угрожающие жизни.