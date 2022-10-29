Педіатр розповіла, чи можна купати дитину під час хвороби

За її словами, дітям не тільки можна, а й потрібно проводити гігієнічні процедури під час недуги.

У педіатрії немає протипоказань до купання дитини, незважаючи ні на які хвороби.

"Чи то в дитини ГРВІ, чи бронхіт, чи отит, чи вітряна віспа, чи хвороба Коксакі, чи епілепсія, бронхіальна астма, дитина після вакцинації тощо - дитину можна купати", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, коли дитина нездужає, у неї періодично піднімається і знижується температура тіла. Піт, що залишається на тілі малюка, може викликати дерматит, пітницю, свербіж та дискомфорт.

Зазвичай батьки думають, що це алергія, але насправді потрібно просто викупати дитину.

Лікар каже, якщо є підвищення температури, то варто дати жарознижуючі ліки, почекати, поки спаде температура та йти в душ.

Як знизити температуру у дитини

Як пише doc.ua, батькам необхідно слідкувати, щоб дитина: