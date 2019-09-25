Пойте и танцуйте: Комаровский рассказал, как помочь ребенку со сложным недугом

Евгений Комаровский дал родителям дошкольников ряд важных советов
Доктор Комаровский рассказал о детской проблеме, с которой сталкиваются многие родители - заикании. Именитый педиатр на своей Instagram-странице дал ряд советов о том, как помочь ребенку вовремя справиться с трудностями в произношении, которые в будущем могут стать серьезной проблемой.
По словам педиатра, заикание бывает двух типов: невротическое (логоневроз) и органическое. Помочь правильно поставить диагноз и назначить лечение поможет только специалист - логопед либо психолог. А часто для того, чтобы ребенок перестал заикаться, необходим комплексный подход.
И если лечением должен заниматься специалист, то задачей родителей в данном случае должна быть поддерка ребенка и гармонизация отношений в семье.
Комаровский рассказал, как вылечить заикание у ребенка (фото: euro.who.int)
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Комаровский рассказал, как вылечить заикание у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Кроме того, Евгений Комаровский советует почаще петь с ребенком, танцевать. Именно на этих занятиях наступает улучшение и развивается речевое дыхание.
Также педиатр советует завести дневник, в котором фиксировать, после каких ситуций речь ребенка затрудняется. Это может помочь установить психологические закономерности и минимизировать причины заикания.