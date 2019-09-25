Пойте и танцуйте: Комаровский рассказал, как помочь ребенку со сложным недугом

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям дошкольников ряд важных советов

Доктор Комаровский рассказал о детской проблеме, с которой сталкиваются многие родители - заикании. Именитый педиатр на своей Instagram-странице дал ряд советов о том, как помочь ребенку вовремя справиться с трудностями в произношении, которые в будущем могут стать серьезной проблемой.

По словам педиатра, заикание бывает двух типов: невротическое (логоневроз) и органическое. Помочь правильно поставить диагноз и назначить лечение поможет только специалист - логопед либо психолог. А часто для того, чтобы ребенок перестал заикаться, необходим комплексный подход.

И если лечением должен заниматься специалист, то задачей родителей в данном случае должна быть поддерка ребенка и гармонизация отношений в семье.

Комаровский рассказал, как вылечить заикание у ребенка (фото: euro.who.int)

Комаровский дал несколько важных рекомендаций:

Следует соблюдать режим дня - это снизит общий уровень тревожности ребенка.

Важно помнить, что заикание может вернуться, к примеру, при поступлении в школу или из-за стрессовой ситуации.

Нельзя попрекать ребенка замечаниями вроде "говори нормально".

Родителям нужно набраться терпения и спокойно выслушивать ребенка, не торопя и не пытаясь закончить фразу за него.

Ребенок может часто употреблять эмболы (слова, заполняющие паузы - "ну", "вот"). Не нужно ругать за них, они помогают ребенку сосредоточится.

Распорядок дня должен быть организован так, чтобы ребенка не приходилось все время подгонять.

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Комаровский рассказал, как вылечить заикание у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Кроме того, Евгений Комаровский советует почаще петь с ребенком, танцевать. Именно на этих занятиях наступает улучшение и развивается речевое дыхание.

Также педиатр советует завести дневник, в котором фиксировать, после каких ситуций речь ребенка затрудняется. Это может помочь установить психологические закономерности и минимизировать причины заикания.