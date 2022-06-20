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Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от солнечного ожога и теплового удара

Тепловой удар (freepik)
Автор: Марина Настевич

Летом растет опасность солнечных и тепловых ударов, которые могут быть особенно вредны для маленьких детей. В чем разница между этими состояниями и как их не допустить?

Педиатр Татьяна Бойко поделилась в Instagram простыми советами, которые помогут не допустить развития таких состояний у ребенка.

Солнечный удар возникает, если некоторое время находиться под действием прямых солнечных лучей.

Тепловой удар развивается вследствие длительного воздействия высоких температур. Например, в закрытой машине без кондиционера или плотно закрытой коляске.

Очень часто родители, которые пытаются защитить ребенка от солнечных лучей, подвергают его тепловому удару. Например, коляска, закрытая капюшоном, а сверху пеленкой - гарантированно приведет к перегреву малютки в ней при температуре на улице выше 22.

Как предупредить солнечный или тепловой удар:

  • Старайтесь избегать прямого воздействия солнечных лучей.
  • Выбирайте оптимальный вариант прогулки: до 11:00 и после 16:00, максимальная температура воздуха 25-27 градусов.
  • Не закрывайте коляску плотно.
  • Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха.
  • Надевайте головной убор.
  • Пользуйтесь зонтиком.
  • Отдавайте предпочтение комфортной одежде из легких натуральных тканей, свободного кроя, светлых цветов.
  • Организуйте достаточный питьевой режим для детей: 0-6 месяцев ГВ/ИВ, 6 месяцев и старше - ГВ/ИВ + вода
  • Не бойтесь применения кондиционеров и вентиляторов.
  • Используйте термальную воду наружно, распыляя ее на лицо и тельце ребенка.

Напомним, ранее врач-диетолог дала советы, как приучить ребенка есть овощи.

Также мы писали, что нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде.

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