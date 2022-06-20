Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от солнечного ожога и теплового удара

Летом растет опасность солнечных и тепловых ударов, которые могут быть особенно вредны для маленьких детей. В чем разница между этими состояниями и как их не допустить?
Педиатр Татьяна Бойко поделилась в Instagram простыми советами, которые помогут не допустить развития таких состояний у ребенка.
Солнечный удар возникает, если некоторое время находиться под действием прямых солнечных лучей.
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Тепловой удар развивается вследствие длительного воздействия высоких температур. Например, в закрытой машине без кондиционера или плотно закрытой коляске.
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Очень часто родители, которые пытаются защитить ребенка от солнечных лучей, подвергают его тепловому удару. Например, коляска, закрытая капюшоном, а сверху пеленкой - гарантированно приведет к перегреву малютки в ней при температуре на улице выше 22.
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