Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от солнечного ожога и теплового удара

Летом растет опасность солнечных и тепловых ударов, которые могут быть особенно вредны для маленьких детей. В чем разница между этими состояниями и как их не допустить?

Педиатр Татьяна Бойко поделилась в Instagram простыми советами, которые помогут не допустить развития таких состояний у ребенка.