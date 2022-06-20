Педіатр розповіла, як уберегти дитину від сонячного опіку та теплового удару

Влітку зростає небезпека сонячних та теплових ударів, які можуть бути особливо шкідливі для маленьких дітей. У чому різниця між цими станами та як їх не допустити?
Педіатр Тетяна Бойко поділилася в Instagram простими порадами, які допоможуть не допустити розвитку таких станів у дитини.
Сонячний удар виникає, якщо деякий час перебувати безпосередньо під дією прямих сонячних променів.
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Тепловий удар розвивається внаслідок тривалого впливу високих температур. Наприклад, у зачиненій машині без кондиціонера або щільно закритому візочку.
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Дуже часто батьки, які намагаються захистити дитину від сонячного проміння, наражають її на тепловий удар. Наприклад, візочок, закритий капюшоном, а зверху пелюшкою - гарантовано призведе до перегрівання малятка в ньому при температурі на вулиці, вищій за 22.
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