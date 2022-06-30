Педиатр рассказала родителям, можно ли пользоваться кондиционером, если в доме младенец

В Украине сейчас наступила практически тропическая жара. Многие мамы задаются вопросом, можно ли включать кондиционер дома, и не навредит ли это младенцу.

По мнению врача, сильная жара плохо влияет на всех.

"Младенцы плачут, плохо спят, отказываются от еды. Вместе с ними сходят с ума и родители. Но часто не разрешают пользоваться кондиционером, потому что боятся, что он навредит ребенку", - написала медик.



Луцкая сообщила, что кондиционер можно и нужно использовать. Ноделать это вы должны безопасно.

Основные правила пользования кондиционером

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Избегайте резкого контраста температур. Снижайте температуру постепенно. Оптимальная температура для малыша 18-22 градуса.

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Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на малыша.

Используйте увлажнитель, потому что кондиционеры делают воздух более сухим.

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Ухаживайте за кондиционером вовремя, чистите фильтры обязательно. Некоторые микроорганизмы, такие как легионелла, любят холод и могут поселяться в кондиционерах. При своевременном ТО такого не произойдет.

Педиатр подытожила, что кондиционер - это наш друг и помощник при жаркой погоде. Он не противопоказан детям, даже новорожденным.

Не стоит отказываться от современных благ цивилизации, но пользоваться нужно безопасно.