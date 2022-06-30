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Педиатр рассказала родителям, можно ли пользоваться кондиционером, если в доме младенец

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 10:20
Педиатр рассказала родителям, можно ли пользоваться кондиционером, если в доме младенец Фото: Можно ли при младенце включать кондиционер (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас наступила практически тропическая жара. Многие мамы задаются вопросом, можно ли включать кондиционер дома, и не навредит ли это младенцу.

На этот вопрос ответила педиатр Елена Луцкая.

По мнению врача, сильная жара плохо влияет на всех.

"Младенцы плачут, плохо спят, отказываются от еды. Вместе с ними сходят с ума и родители. Но часто не разрешают пользоваться кондиционером, потому что боятся, что он навредит ребенку", - написала медик.

Луцкая сообщила, что кондиционер можно и нужно использовать. Ноделать это вы должны безопасно.

Основные правила пользования кондиционером

Избегайте резкого контраста температур. Снижайте температуру постепенно. Оптимальная температура для малыша 18-22 градуса.

Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на малыша.
Используйте увлажнитель, потому что кондиционеры делают воздух более сухим.

Ухаживайте за кондиционером вовремя, чистите фильтры обязательно. Некоторые микроорганизмы, такие как легионелла, любят холод и могут поселяться в кондиционерах. При своевременном ТО такого не произойдет.

Педиатр подытожила, что кондиционер - это наш друг и помощник при жаркой погоде. Он не противопоказан детям, даже новорожденным.

Не стоит отказываться от современных благ цивилизации, но пользоваться нужно безопасно.

Вам могут пригодиться советы, которые помогут охладить комнату без кондиционера или вентилятора.

Также читайте про 10 способов спастись от жары, если у вас в машине нет кондиционера.

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