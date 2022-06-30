Педиатр рассказала родителям, можно ли пользоваться кондиционером, если в доме младенец
В Украине сейчас наступила практически тропическая жара. Многие мамы задаются вопросом, можно ли включать кондиционер дома, и не навредит ли это младенцу.
На этот вопрос ответила педиатр Елена Луцкая.
По мнению врача, сильная жара плохо влияет на всех.
"Младенцы плачут, плохо спят, отказываются от еды. Вместе с ними сходят с ума и родители. Но часто не разрешают пользоваться кондиционером, потому что боятся, что он навредит ребенку", - написала медик.
Луцкая сообщила, что кондиционер можно и нужно использовать. Ноделать это вы должны безопасно.
Основные правила пользования кондиционером
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Избегайте резкого контраста температур. Снижайте температуру постепенно. Оптимальная температура для малыша 18-22 градуса.
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Не направляйте поток холодного воздуха непосредственно на малыша.
Используйте увлажнитель, потому что кондиционеры делают воздух более сухим.
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Ухаживайте за кондиционером вовремя, чистите фильтры обязательно. Некоторые микроорганизмы, такие как легионелла, любят холод и могут поселяться в кондиционерах. При своевременном ТО такого не произойдет.
Педиатр подытожила, что кондиционер - это наш друг и помощник при жаркой погоде. Он не противопоказан детям, даже новорожденным.
Не стоит отказываться от современных благ цивилизации, но пользоваться нужно безопасно.
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