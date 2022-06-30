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Педіатр розповіла батькам, чи можна користуватися кондиціонером, якщо в будинку немовля

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Четвер 30 червня 2022 10:20
Педіатр розповіла батькам, чи можна користуватися кондиціонером, якщо в будинку немовля Фото: чи можна при дитині включати кондиціонер (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз настала практично тропічна спека. Багато мам задаються питанням, чи можна включати кондиціонер будинку, і чи не зашкодить це немовляті.

На це питання відповіла педіатр Олена Луцька.

На думку лікаря, сильна спека погано впливає на всіх.

"Немовлята плачуть, погано сплять, відмовляються від їжі. Разом з ними божеволіють і батьки. Але часто не дозволяють користуватися кондиціонером, тому що бояться, що він зашкодить дитині", - написала медик.

Луцька повідомила, що кондиціонер можна і потрібно використовувати. Ноделать це ви повинні безпечно.

Основні правила користування кондиціонером

Уникайте різкого контрасту температур. Знижуйте температуру поступово. Оптимальна температура для малюка 18-22 градуси.

Не направляйте потік холодного повітря безпосередньо на малюка.
Використовуйте зволожувач, тому що кондиціонери роблять повітря більш сухим.

Доглядайте за кондиціонером вчасно, чистите фільтри обов'язково. Деякі мікроорганізми, такі як легіонелла, люблять холод і можуть оселятися в кондиціонерах. При своєчасному то такого не станеться.

Педіатр підсумувала, що Кондиціонер - це наш друг і помічник при жаркій погоді. Він чи не протипоказаний дітям, навіть новонародженим.

Не варто відмовлятися від сучасних благ цивілізації, але користуватися потрібно безпечно.

Вам можуть стати в нагоді поради, які допоможуть охолодити кімнату без кондиціонера або вентилятора.

Також читайте про 10 способів врятуватися від спеки, якщо у вас в машині немає кондиціонера.

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