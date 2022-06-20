UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Педиатр рассказала, как ни в коем случае нельзя кормить детей

Фото: Как правильно вводить ребенку прикорм
Автор: Людмила Жукова

Введение прикорма ребенку - очень важный вопрос для мам. Для того, чтобы безопасно пробовать первые продукты, кроме материнского молока, ребенок должен правильно сидеть на стульчике.

О важных правилах рассказала педиатр Мария Шемет-Иванова.

Почему сидячая поза очень важна

Нужно понимать, что, например, мы взрослые обычно не едим/полулежа за столом, не едим на животе. Прикорм - это в первую очередь вовлечь ребенка в ежедневную рутину его семьи и научить его есть так, как едят те люди, которые рядом с ним. Это в первую очередь "социальное" развитие.

Сидеть - это безопасно. Правильно сидящий ребенок имеет меньшие риски поперхнуться/подавиться едой, а если он поперхнулся - может откашляться.

В положении полулежа/под углом риск поперхнуться/удавиться очень высок. Это может привести к летальным исходам.

Это удобно ребенку, потому что сидя он лучше видит то, что перед ним; имеет свободные ручки, чтобы изучать еду, брать столовые приборы.

Это удобно родителям, потому что вам не нужно одной рукой держать ребенка, а другой балансировать с ложкой. Вы лучше может контролировать ситуацию, когда ребенок сидит напротив вас или рядом с вами.

Первые "пробы" прикорма нужно начинать с 1-3 минуты сидячей позы. При условии, что все остальное время ребенок может играть на полу, тренировать повороты и ползания – такое время сиденья никак не повредит позвоночнику ребенка или его мышцам.

Советы родителям

За две недели до начала прикорма вы можете попробовать усадить ребенка в стульчик для кормления или посадить вертикально у себя на руках. Это будет буквально несколько секунд сиденья.

В это время ребенок познакомится с позой, новыми ощущениями от мышц, поймет, что это ее личное место за столом. Если делать это регулярно, то к началу предложения прикорма ребенок уже будет ознакомлен с позой и сможет удерживать его в течение нескольких минут, необходимых для того, чтобы съесть первые ложки пюре или дотянуть до ротика первые кусочки.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский дал ответ на вопрос, который волнует очень многих родителей - нужно ли кормить ребенка во время болезни и если нужно, то чем.

Читайте также, о том, какие признаки укажут на анемию у ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
педиатр