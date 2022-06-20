Педиатр рассказала, как ни в коем случае нельзя кормить детей

Почему сидячая поза очень важна

Нужно понимать, что, например, мы взрослые обычно не едим/полулежа за столом, не едим на животе. Прикорм - это в первую очередь вовлечь ребенка в ежедневную рутину его семьи и научить его есть так, как едят те люди, которые рядом с ним. Это в первую очередь "социальное" развитие.

Сидеть - это безопасно. Правильно сидящий ребенок имеет меньшие риски поперхнуться/подавиться едой, а если он поперхнулся - может откашляться.

В положении полулежа/под углом риск поперхнуться/удавиться очень высок. Это может привести к летальным исходам.

Это удобно ребенку, потому что сидя он лучше видит то, что перед ним; имеет свободные ручки, чтобы изучать еду, брать столовые приборы.

Это удобно родителям, потому что вам не нужно одной рукой держать ребенка, а другой балансировать с ложкой. Вы лучше может контролировать ситуацию, когда ребенок сидит напротив вас или рядом с вами.



Первые "пробы" прикорма нужно начинать с 1-3 минуты сидячей позы. При условии, что все остальное время ребенок может играть на полу, тренировать повороты и ползания – такое время сиденья никак не повредит позвоночнику ребенка или его мышцам.

Советы родителям

За две недели до начала прикорма вы можете попробовать усадить ребенка в стульчик для кормления или посадить вертикально у себя на руках. Это будет буквально несколько секунд сиденья.

В это время ребенок познакомится с позой, новыми ощущениями от мышц, поймет, что это ее личное место за столом. Если делать это регулярно, то к началу предложения прикорма ребенок уже будет ознакомлен с позой и сможет удерживать его в течение нескольких минут, необходимых для того, чтобы съесть первые ложки пюре или дотянуть до ротика первые кусочки.