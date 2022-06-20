Педіатр розповіла, як ні в якому разі не можна годувати дітей

Чому сидяча поза дуже важлива

Потрібно розуміти, що, наприклад, ми дорослі зазвичай не їмо/напівлежачи за столом, не їмо на животі. Прикорм - це в першу чергу залучити дитину в щоденну рутину її сім'ї і навчити її їсти так, як їдять ті люди, які поруч з ним. Це в першу чергу "соціальний" розвиток.

Сидіти - це безпечно. Правильно сидить дитина має менші ризики вдавитися / вдавитися їжею, а якщо вона поперхнулася - може відкашлятися.

У положенні напівлежачи/під кутом ризик вдавитися/вдавитися дуже високий. Це може привести до летальних випадків.

Це зручно дитині, тому що сидячи вона краще бачить те, що перед нею; має вільні ручки, щоб вивчати їжу, брати столові прибори.

Це зручно батькам, тому що вам не потрібно однією рукою тримати дитину, а інший балансувати з ложкою. Ви можете контролювати ситуацію, коли дитина сидить навпроти вас або поруч з вами.



Перші "проби" прикорму потрібно починати з 1-3 хвилини сидячої пози. За умови, що весь інший час дитина може грати на підлозі, тренувати повороти та повзання – такий час сидіння ніяк не зашкодить хребту дитини або його м'язам.

Поради батькам

За два тижні до початку прикорму ви можете спробувати посадити дитину в стільчик для годування або посадити вертикально у себе на руках. Це буде буквально кілька секунд сидіння.

У цей час дитина познайомиться з позою, новими відчуттями від м'язів, зрозуміє, що це її особисте місце за столом. Якщо робити це регулярно, то до початку пропозиції прикорму дитина вже буде ознайомлена з позою і зможе утримувати його протягом декількох хвилин, необхідних для того, щоб з'їсти перші ложки пюре або дотягнути до ротика перші шматочки.