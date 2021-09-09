Педиатр рассказала, в чем главная опасность штамма "Дельта" для детей

Медик отметила, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но спустя 2-3 недели может наступить редкий симптом.

"COVID-19 у большинства детей протекает легче, чем у взрослых. Но спустя две-три недели может наступить тот самый мультисистемный воспалительный синдром (мист-синдром). Он очень коварен, первый же пациент поразил меня нестыковкой всех симптомов. Сложность была в том, что родители не знали о перенесенном сыном COVID-19", - рассказала врач.

По словам Горбань, у ребенка после перенесенного коронавируса "посыпалось все".

"Когда выявили позитивные антитела, мама сказала, что две-три недели назад у ребенка на несколько часов поднялась температура. Но ему не давали никаких лекарств, просто обильно поили водой. Утром температура была в норме, и мальчик пошел в школу. У этого ребенка посыпалось все: пострадали почки, сосуды, случались панические атаки. Сильно воспалился кишечник, ничем не снималась боль в животе. Скакало давление: оно резко снижалось, а через 20 минут было уже 160 на 100 миллиметров ртутного столба", - резюмировала медик.

Также врач рассказала о других осложнениях коронавируса у детей.

"Также спустя две-три недели могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсисов. Об этой форме осложнения, к сожалению, мало говорят. Девочка-подросток, моя пациентка, переболела COVID-19 легко, а спустя две недели возникла ангина, которая спровоцировала септическое состояние. После трех дней антибиотикотерапии ребенок потерял сознание и в таком состоянии попал к нам. У девочки оказался сепсис, и мы лечили ее больше двух недель", - сообщила Горбань.