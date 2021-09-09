Педіатр розповіла, в чому головна небезпека штаму "Дельта" для дітей

Медик зазначила, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але через 2-3 тижні може наступити рідкісний симптом.

"COVID-19 у більшості дітей протікає легше, ніж у дорослих. Але через два-три тижні може наступити той самий мультисистемний запальний синдром (міст-синдром). Він дуже підступний, перший же пацієнт вразив мене нестиковкою всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про перенесений сином COVID-19", - розповіла лікар.

За словами Горбань, у дитини після перенесеного коронавірусу "посипалося все".

"Коли виявили позитивні антитіла, мама сказала, що два-три тижні тому у дитини на кілька годин піднялася температура. Але йому не давали ніяких ліків, просто рясно поїли водою. Вранці температура була в нормі, і хлопчик пішов до школи. У цієї дитини посипалося все: постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки. Сильно запалився кишечник, нічим не знімалася біль в животі. Скакав тиск: він різко знижувався, а через 20 хвилин було вже 160 на 100 міліметрів ртутного стовпа", - резюмувала медик.

Також лікар розповіла про інші ускладнення коронавірусу у дітей.

"Також через два-три тижні можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів. Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка-підліток, моя пацієнтка, перехворіла COVID-19 легко, а через два тижні виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан. Після трьох днів антибіотикотерапії дитина втратила свідомість і в такому стані потрапила до нас. У дівчинки виявився сепсис, і ми лікували її більше двох тижнів", - повідомила Горбань.