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Педіатр пояснила, з якого віку можна давати дітям гриби

Які гриби можна давати дітям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Гриби - люблять багато хто з нас, але не багато хто знає, як їх включати в раціон маленьких дітей.

На це запитання відповіла невролог та педіатр Ірина Негрич на своїй сторінці в Instagram.

Коли можна давати гриби дітям?

Промислові гриби, які вирощені на фермах, а не в лісі, можна давати дітям вже з 6 місяців, тобто з початком прикорму.

Лікар зазначила, що немає даних, що такі гриби є небезпечними для малюків. До 12 років лісові гриби дітям давати не можна!

Гриби – це не фрукти та не овочі, у них унікальні біологічні особливості.

Гриби багаті:

  • фолієвою кислотою
  • клітковиною
  • вітамінами групи В
  • містять цинк
  • містять селен

Найкраще купувати гриби у супермаркеті. Це можуть бути печериці, шиїтаке, опеньки, королівські печериці, промислові лисички.

Пам'ятайте, що гриби мають бути термічно оброблені. Намагайтеся подрібнити гриби, щоб дітям їх було легше жувати. Також їх можна пропонувати у вигляді супу-пюре.

Нагадаємо, лікарка розповіла, як відучити малюка від заколисування.

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