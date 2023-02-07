Педіатр пояснила, з якого віку можна давати дітям гриби

Коли можна давати гриби дітям?

Промислові гриби, які вирощені на фермах, а не в лісі, можна давати дітям вже з 6 місяців, тобто з початком прикорму.

Лікар зазначила, що немає даних, що такі гриби є небезпечними для малюків. До 12 років лісові гриби дітям давати не можна!

Гриби – це не фрукти та не овочі, у них унікальні біологічні особливості.

Гриби багаті:

фолієвою кислотою

клітковиною

вітамінами групи В

містять цинк

містять селен

Найкраще купувати гриби у супермаркеті. Це можуть бути печериці, шиїтаке, опеньки, королівські печериці, промислові лисички.

Пам'ятайте, що гриби мають бути термічно оброблені. Намагайтеся подрібнити гриби, щоб дітям їх було легше жувати. Також їх можна пропонувати у вигляді супу-пюре.