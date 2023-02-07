Педіатр пояснила, з якого віку можна давати дітям гриби

Гриби - люблять багато хто з нас, але не багато хто знає, як їх включати в раціон маленьких дітей.
На це запитання відповіла невролог та педіатр Ірина Негрич на своїй сторінці в Instagram.
Промислові гриби, які вирощені на фермах, а не в лісі, можна давати дітям вже з 6 місяців, тобто з початком прикорму.
Лікар зазначила, що немає даних, що такі гриби є небезпечними для малюків. До 12 років лісові гриби дітям давати не можна!
Гриби – це не фрукти та не овочі, у них унікальні біологічні особливості.
Гриби багаті:
Найкраще купувати гриби у супермаркеті. Це можуть бути печериці, шиїтаке, опеньки, королівські печериці, промислові лисички.
Пам'ятайте, що гриби мають бути термічно оброблені. Намагайтеся подрібнити гриби, щоб дітям їх було легше жувати. Також їх можна пропонувати у вигляді супу-пюре.
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