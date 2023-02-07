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Педиатр объяснила, с какого возраста можно давать детям грибы

Какие грибы можно давать детям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Грибы - любят многие из нас, но не многие знают, как их включать в рацион маленьких детей.

На этот вопрос ответила невролог и педиатр Ирина Негрич на своей странице в Instagram.

Когда можно давать грибы детям?

Промышленные грибы, которые выращены на фермах, а не в лесу, можно давать детям уже с 6 месяцев, то есть с началом введения прикорма.

Врач отметила, что нет данных, что такие грибы опасны для малышей. До 12 лет лесные грибы детям давать нельзя!

Грибы - это не фрукты и не овощи, у них уникальные биологические особенности.

Грибы богаты:

  • фолиевой кислотой
  • клетчаткой
  • витаминами группы В
  • содержат цинк
  • содержат селен

Лучше всего покупать грибы в супермаркете. Это могут быть шампиньоны, шиитаке, опята, королевские шампиньоны, промышленные лисички.

Помните, что грибы должны быть термически обработаны. Старайтесь измельчить грибы, чтобы детям их легче было жевать. Также можно их предлагать в виде супа-пюре.

Напомним, врач рассказала, как отучить малыша от укачивания.

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