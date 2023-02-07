Педиатр объяснила, с какого возраста можно давать детям грибы

Когда можно давать грибы детям?

Промышленные грибы, которые выращены на фермах, а не в лесу, можно давать детям уже с 6 месяцев, то есть с началом введения прикорма.

Врач отметила, что нет данных, что такие грибы опасны для малышей. До 12 лет лесные грибы детям давать нельзя!

Грибы - это не фрукты и не овощи, у них уникальные биологические особенности.

Грибы богаты:

фолиевой кислотой

клетчаткой

витаминами группы В

содержат цинк

содержат селен

Лучше всего покупать грибы в супермаркете. Это могут быть шампиньоны, шиитаке, опята, королевские шампиньоны, промышленные лисички.

Помните, что грибы должны быть термически обработаны. Старайтесь измельчить грибы, чтобы детям их легче было жевать. Также можно их предлагать в виде супа-пюре.