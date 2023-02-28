Педіатр попередила про небезпеку гумових іграшок у ванній для здоров'я дитини

Медик зазначає, що процес миття та сушіння гумових іграшок, на жаль, далеко не завжди дає позитивний ефект, і досягти бажаного результату дуже не просто.

"Насправді повністю вичавити воду та висушити гумову іграшку зсередини неможливо, як би ви не намагалися, тобто всі мікроби продовжують розмножуватися і розмножуватися далі", - пише вона.

Усередині гумових іграшок, з якими купаються діти, через вологу може накопичуватися пліснява (фото: instagram.com/dr_natalie_sklr)

Українська педіатриня у цьому контексті наводить історію однієї дитини, яка ледь не втратила зір через цвіль всередині іграшок, з якими купалася.

Інцидент був проілюстрований письменницею та блогеркою Ейден Стронг у Instagram знімками постраждалого малюка.

У публікації йдеться про те, що одного разу після купання маленького хлопчика з гумовою качкою мама помітила, що у сина почервоніли очі. Жінка вирішила, що причиною могла бути вода з ванни або з іграшки, що потрапила на очі, що й викликало роздратування.

Батьки вирушили до лікарні, де лікар оглянув дитину та призначив краплі для очей. Мовляв, це простий кон'юнктивіт.

У малюка почервоніло око і з'явився висип після того, як у нього бризнула вода з іграшки, всередині якої була цвіль (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Проте вдома закопування не покращило ситуацію - очі у хлопчика сильно набрякли, збільшилися у розмірі, і почервоніння вже поширилося на щоку.

Знову кинулися до клініки. Спостерігалася лихоманка, очі у сина почервоніли, дитині провели комп'ютерну томографію та була підозра на втрату зору.

"На щастя, історія мала щасливий кінець, але що пережили батьки за довгий час лікування - я не можу уявити. Ви ще досі хочете купити гумову іграшку для ванни?" – розповідає Склярчук.

Маленькому хлопчику надали допомогу у лікарні (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Також педіатриня звертає увагу, що мама цього хлопчика візуально не спостерігала жодної плісняви всередині іграшок - нібито все було чисто.

"Проте велика кількість бактерій там є, просто ми оком не бачимо", - наголошує лікарка.