Педиатр предупредила об опасности резиновых игрушек в ванной для здоровья ребенка

Медик отмечает, что процесс мытья и сушки резиновых игрушек, к сожалению, далеко не всегда дает положительный эффект, и добиться желаемого результата очень не просто.

"На самом деле полностью выжать воду и высушить резиновую игрушку изнутри невозможно, как вы бы ни старались, то есть все микробы продолжают размножаться и размножаться дальше", - пишет она.

Внутри резиновых игрушек, с которыми купаются дети, из-за влаги может накапливаться плесень (фото: instagram.com/dr_natalie_sklr)

Украинский педиатр в этом контексте приводит историю одного ребенка, который чуть не лишился зрения из-за плесени внутри игрушек, с которыми купался.

Инцидент был проиллюстрирован писательницей и блогершей Эйден Стронг в Instagram снимками пострадавшего малыша.

В публикации говорится, что однажды после купания маленького мальчика с резиновой уткой мама заметила, что у сына покраснели глаза. Женщина решила, что причиной могла быть попавшая на глаза вода из ванны или из игрушки, что вызвало раздражение.

Родители отправились в больницу, где врач осмотрел ребенка и назначил капли для глаз. Мол, это простой конъюнктивит.

У малыша покраснел глазик и появилась сыпь после того, как в него брызгнула вода из игрушки, внутри которой была плесень (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Однако дома закапывание не улучшило ситуацию - глаза у мальчика сильно отекли, увеличились в размере, и покраснение уже распространилось на щеку.

Снова бросились в клинику. Наблюдалась лихорадка, глаза у сына покраснели, ребенку провели компьютерную томографию и было подозрение на потерю зрения.

"К счастью, история имела счастливый конец, но что пережили родители за долгое время лечения - я вообразить не могу. Вы еще хотите купить резиновую игрушку для ванны?" - рассказывает Склярчук.

Маленькому мальчику оказали помощь в больнице (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Также педиатр обращает внимание, что мама этого мальчика визуально не наблюдала никакой плесени внутри игрушек - якобы все было чисто.

"Тем не менее, большое количество бактерий там есть, просто мы глазом не видим", - подчеркивает врач.