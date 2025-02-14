"Тіло горить". Ось яка температура у дітей вважається найнебезпечнішою

Висока температура у дітей є одним з найпоширеніших симптомів - це нормальна захисна реакція організму. Однак, є певна температура, яка вважається небезпечною, адже тоді тіло ніби горить.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
У більшості випадків лихоманка у дітей коливається від 38 до 40 градусів за Цельсієм і триває від 3-5 днів. Зазвичай вона є результатом типових вірусних інфекцій, які проходять самостійно.
Важливо пам'ятати, що висока температура не обов’язково відображає тяжкість захворювання. Більше значення має загальна картина лихоманки та поведінка дитини, наприклад, її настрій та енергійність.
Всупереч поширеній думці, лихоманка сама по собі не призводить до пошкодження мозку, як кажуть, "дитина згорить". У маленьких дітей висока температура може бути пов’язана з фебрильними судомами.
Коливання температури тіла є звичайним явищем для хворих дітей, але лихоманка вище 38 градусів у немовлят віком до 3 місяців часто є тривожним сигналом.
У таких випадках негайно зверніться за медичною допомогою:
Також можуть виникати і інші супутні симптоми, такі як блідість, втрата ваги та постійне збільшення лімфатичних вузлів.
Педіатр розповіла, якщо лихоманка супроводжується такими симптомами - потрібен огляд лікаря:
"Якщо вам здається, що дитина не така, як звичайно, не ігноруйте це", - додала медик.
Раніше педіатр називала рідкісну хворобу, яку можна виявити за допомогою фото зі спалахом.
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