"Тіло горить". Ось яка температура у дітей вважається найнебезпечнішою

Ознаки небезпечної температури

У більшості випадків лихоманка у дітей коливається від 38 до 40 градусів за Цельсієм і триває від 3-5 днів. Зазвичай вона є результатом типових вірусних інфекцій, які проходять самостійно.

Важливо пам'ятати, що висока температура не обов’язково відображає тяжкість захворювання. Більше значення має загальна картина лихоманки та поведінка дитини, наприклад, її настрій та енергійність.

Всупереч поширеній думці, лихоманка сама по собі не призводить до пошкодження мозку, як кажуть, "дитина згорить". У маленьких дітей висока температура може бути пов’язана з фебрильними судомами.

Коли точно йти до лікаря

Коливання температури тіла є звичайним явищем для хворих дітей, але лихоманка вище 38 градусів у немовлят віком до 3 місяців часто є тривожним сигналом.

У таких випадках негайно зверніться за медичною допомогою:

якщо висока температура триває 5 днів або більше, особливо якщо здається, що дитині не стає краще

у рідкісних випадках лихоманка може бути ознакою чогось більш серйозного, наприклад, раку, аутоімунних захворювань або розладів імунної системи

Також можуть виникати і інші супутні симптоми, такі як блідість, втрата ваги та постійне збільшення лімфатичних вузлів.

Педіатр розповіла, якщо лихоманка супроводжується такими симптомами - потрібен огляд лікаря:

задишка

сильний кашель

шумне дихання

виглядає блідим/синюшним

сильний біль у животі

постійна блювота

випорожнення з кров’ю

сильне здуття живота

сонливість, млявість або дратівливість, будь-які порушення свідомості

поганий апетит (особливо, якщо менше 50% від звичайного вживання їжі)

висипання, які виглядають, як маленькі синці і не зникають при натисканні

"Якщо вам здається, що дитина не така, як звичайно, не ігноруйте це", - додала медик.