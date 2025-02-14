"Тело горит". Вот какая температура у детей считается самой опасной

Высокая температура у детей является одним из самых распространенных симптомов - это нормальная защитная реакция организма. Однако, есть определенная температура, которая считается опасной, ведь тогда тело будто горит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
В большинстве случаев лихорадка у детей колеблется от 38 до 40 градусов по Цельсию и длится от 3-5 дней. Обычно она является результатом типичных вирусных инфекций, которые проходят самостоятельно.
Важно помнить, что высокая температура необязательно отражает тяжесть заболевания. Большее значение имеет общая картина лихорадки и поведение ребенка, например, его настроение и энергичность.
Вопреки распространенному мнению, лихорадка сама по себе не приводит к повреждению мозга, как говорят, "ребенок сгорит". У маленьких детей высокая температура может быть связана с фебрильными судорогами.
Колебания температуры тела являются обычным явлением для больных детей, но лихорадка выше 38 градусов у младенцев в возрасте до 3 месяцев часто является тревожным сигналом.
В таких случаях немедленно обратитесь за медицинской помощью:
Также могут возникать и другие сопутствующие симптомы, такие как бледность, потеря веса и постоянное увеличение лимфатических узлов.
Педиатр рассказала, если лихорадка сопровождается такими симптомами - нужен осмотр врача:
"Если вам кажется, что ребенок не такой, как обычно, не игнорируйте это", - добавила медик.
Ранее педиатр называла редкую болезнь, которую можно обнаружить с помощью фото со вспышкой.
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