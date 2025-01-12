Педіатр назвала досить поширену проблему, яка виникає дітей

Врослі нігті - це досить поширена проблема серед дітей, навіть у немовлят. Лікар розповіла, як допомогти дитині при такому стані, щоб не розвинулась інфекція.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому виникає вростання нігтя

Нігті повинні рости поверх шкіри, але інколи вони вростають у шкіру на кутах чи з боків.

Нігті у малюків м’які та швидко ростуть, часто взаємодіють з взуттям чи шкарпетками, що може призводити до такої проблеми.

За словами лікаря, вростання нігтя може бути спадковим або розвинутись, якщо обрізати його занадто коротко.

Симптоми врослого нігтя включають:

почервоніння, набряк, чутливість при дотику

виділення (гній) - ознака інфекції

немовлята можуть тягнути за палець, плакати при дотику

старші діти можуть скаржитися на біль при ходьбі, кульгати чи відмовлятися від носіння взуття

Важливо, якщо є гній та інші симптоми інфекції, то зверніться до лікаря.

Що робити

Якщо є інфекція, то без лікаря не обійтися. Однак, якщо її немає, то ось що можна зробити:

теплі ванночки для ніг (10-20 хвилин у теплій воді з милом)

легкий масаж після ванночки для розм’якшення нігтя

крем з антибіотиками для запобігання інфекції

тримати місце в чистоті та сухості, носити вільне взуття

Коли ніготь відросте, то обрізати його потрібно прямо, не заокруглюючи кути.

Профілактика вростання нігтів

Потрібно уникати носіння тісного взуття та шкарпеток, регулярно підстригати нігті кожні 1-2 тижні.

Використовуйте спеціальні інструменти для підстригання нігтів - машинки чи кусачки. Обрізайте нігті прямо, не підстригаючи їх занадто близько до шкіри.