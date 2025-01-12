Педиатр назвала довольно распространенную проблему, которая возникает у детей
Вросшие ногти - это довольно распространенная проблема среди детей, даже у младенцев. Врач рассказала, как помочь ребенку при таком состоянии, чтобы не развилась инфекция.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Почему возникает врастание ногтя
Ногти должны расти поверх кожи, но иногда они врастают в кожу на углах или по бокам.
Ногти у малышей мягкие и быстро растут, часто взаимодействуют с обувью или носками, что может приводить к такой проблеме.
По словам врача, врастание ногтя может быть наследственным или развиться, если обрезать его слишком коротко.
Симптомы вросшего ногтя включают:
- покраснение, отек, чувствительность при прикосновении
- выделения (гной) - признак инфекции
- младенцы могут тянуть за палец, плакать при прикосновении
- старшие дети могут жаловаться на боль при ходьбе, хромать или отказываться от ношения обуви
Важно, если есть гной и другие симптомы инфекции, то обратитесь к врачу.
Что делать
Если есть инфекция, то без врача не обойтись. Однако, если ее нет, то вот что можно сделать:
- теплые ванночки для ног (10-20 минут в теплой воде с мылом)
- легкий массаж после ванночки для размягчения ногтя для размягчения ногтя
- крем с антибиотиками для предотвращения инфекции
- держать место в чистоте и сухости, носить свободную обувь
Когда ноготь отрастет, то обрезать его нужно прямо, не закругляя углы.
Профилактика врастания ногтей
Нужно избегать ношения тесной обуви и носков, регулярно подстригать ногти каждые 1-2 недели.
Используйте специальные инструменты для стрижки ногтей - машинки или кусачки. Обрезайте ногти прямо, не подстригая их слишком близко к коже.
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