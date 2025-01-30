Як допомогти дитині при гикавці? Педіатр назвала 4 найчастіші помилки батьків

Що не можна робити при гикавці у дітей (фото: Freepik)

Гикавка у немовлят є звичним явищем, яке часто виникає через спазми діафрагми. При такому стані батькам варто уникати поширених помилок, які можуть лише нашкодити дитині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Як позбутися від гикавки у малюка Коли діафрагма скорочується, дитина робить вдих, а голосові зв’язки раптово змикаються, що і викликає звук гикавки. Це може статися, коли дитина їсть занадто швидко або ковтає повітря під час годування. Щоб позбутися гикавки, відрижка - це найкращий спосіб допомогти дитині. Запобігти гикавці допоможе: правильне годування - при годуванні з пляшечки переконайтесь, що соска не містить повітря, а при грудному вигодовуванні - дитина повинна правильно захоплювати груди

позиція після годування - тримайте малюка вертикально, поки він не зригне Що не можна робити Категорично не можна: лякати дитину

не кладіть мокру серветку на лоба. Це не зупинить гикавку, а може лише доставити дискомфорт

не використовуйте методи затримки дихання. Це небезпечно для малюка і може спричинити додатковий стрес

не намагайтеся потягнути дитину за язик або натискати на лоб чи переднє джерельце. Це може призвести до травм Найкраще - просто почекати і дати гикавці пройти самостійно. Це абсолютно природне явище, яке, як правило, не потребує втручання. Варто звернутися до лікаря, якщо гикавка супроводжується сильним рефлюксом, занепокоєнням або поганим набором ваги.