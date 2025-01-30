Как помочь ребенку при икоте? Педиатр назвала 4 самых частых ошибок родителей

Икота у младенцев является привычным явлением, которое часто возникает из-за спазмов диафрагмы. При таком состоянии родителям следует избегать распространенных ошибок, которые могут только навредить ребенку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Как избавиться от икоты у малыша

Когда диафрагма сокращается, ребенок делает вдох, а голосовые связки внезапно смыкаются, что и вызывает звук икоты. Это может произойти, когда ребенок ест слишком быстро или глотает воздух во время кормления.

Чтобы избавиться от икоты, отрыжка - это лучший способ помочь ребенку.

Предотвратить икоту поможет:

правильное кормление - при кормлении из бутылочки убедитесь, что соска не содержит воздуха, а при грудном вскармливании - ребенок должен правильно захватывать грудь

позиция после кормления - держите малыша вертикально, пока он не срыгнет

Что нельзя делать

Категорически нельзя:

пугать ребенка

не кладите мокрую салфетку на лоб. Это не остановит икоту, а может лишь доставить дискомфорт

не используйте методы задержки дыхания. Это опасно для малыша и может вызвать дополнительный стресс

не пытайтесь потянуть ребенка за язык или нажимать на лоб или передний родничок. Это может привести к травмам

Лучше всего - просто подождать и дать икоте пройти самостоятельно. Это абсолютно естественное явление, которое, как правило, не требует вмешательства.

Стоит обратиться к врачу, если икота сопровождается сильным рефлюксом, беспокойством или плохим набором веса.