Педан пригадав, як на початку війни отримував погрози від Шарія: "шавка, расплата близко"

"Шавка, расплата близко"

Команда Олександра Педана займалася антипропагандою на початку повномасштабної війни. Для України це були спростування фейків і позитивні новини, а для Росії - щось, щоб налякати чи внести ясність.

У цей період з'явився проросійський блогер Анатолій Шарій, який поширює повну дезінформацію про Україну.

"І ми подумали, а чого ми не можемо його забанити. Ми вирішили спробувати, почали шукати різні варіанти", - розповідає Педан.

Проте український блогер, чиє ім'я він не називає, "злив" Олександра Шарію, думаючи, що він нормальний. Зрештою до пропагандиста це дійшло, і тут почалися погрози.

"Одна з них дослівно: "Шавка, расплата близко. Привет от Шария". Пишуть, та й пишуть. А потім через півтора місяця хлопці з київського ТрО та спецслужби виявили російського полковника, у нього корочка й зброя вдома", - пригадує Олександр.

У його телефоні також знайшли повідомлення до телеведучого. Російський військовий весь цей час перебував у Києві на замаскованій квартирі.

Педан каже, що дізнався про це після того, як полковника заарештували.

"У нас дуже круто працюють спецслужби. Але якби я дізнався раніше й погрози були б реальними, ну, неприємно, особливо, коли в тебе сім'я в Україні. Тим паче, що я точно не збирався ходити з охороною. Це не моє", - ділиться чоловік.

Нагадаємо, що Анатолій Шарій - це проросійський пропагандист і колишній журналіст українського походження. Веде відеоблог в YouTube, був частим гостем на антиукраїнських телеканалах Перший незалежний, КРТ, НАШ, 112 Україна, ZIK та NewsOne, пов'язаних з проросійським олігархом Віктором Медведчуком, медіамагнатом Тарасом Козаком та політиками Нестором Шуфричем, Євгенієм Мураєвим і Віталієм Захарченком.

Шарій входить до бази "Миротворець" і є керівником проросійської забороненої політичної партії "Партія Шарія".