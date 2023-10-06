Педан вспомнил, как в начале войны получал угрозы от Шария: "шавка, расплата близко"

Россия всегда распространяла свою пропаганду через социальные сети, телевидение и т. д. В начале полномасштабной войны это было особенно активно и опасно, ведь врагу невыгодно показывать миру правду. Для того чтобы противодействовать дезинформации, многие украинцы и звезды занимались информационной борьбой.
В интервью РБК-Украина Александр Педан вспомнил, как получал угрозы от пророссийских блогеров за свою деятельность.
Команда Александра Педана занималась антипропагандой в начале полномасштабной войны. Для Украины это были опровержение фейков и положительные новости, а для России - что-то, чтобы испугать или внести ясность.
В этот период появился пророссийский блогер Анатолий Шарий, распространяющий полную дезинформацию об Украине.
"И мы подумали, а почему мы не можем его забанить. Мы решили попробовать, начали искать разные варианты", - рассказывает Педан.
Однако украинский блогер, чье имя он не называет, "слил" Александра Шарию, думая, что он нормальный. В конце концов, до пропагандиста это дошло, и тут начались угрозы.
"Одна из них дословно: "Шавка, расплата близко. Привет от Шария". Пишут, и пишут. А потом через полтора месяца ребята из киевского ТРО и спецслужбы обнаружили российского полковника, у него корочка и оружие дома", - вспоминает Александр.
В его телефоне также нашли сообщение телеведущему. Российский военный все это время находился в Киеве на замаскированной квартире.
Педан говорит, что узнал это после того, как полковника арестовали.
"У нас очень круто работают спецслужбы. Но если бы я узнал раньше и угрозы были бы реальными, ну, неприятно, особенно если у тебя семья в Украине. Тем более, что я точно не собирался ходить с охраной. Это не мое" , - делится мужчина.
Напомним, что Анатолий Шарий - это пророссийский пропагандист и бывший журналист украинского происхождения. Ведет видеоблог в YouTube, был частым гостем на антиукраинских телеканалах Первый независимый, КРТ, НАШ, 112 Украина, ZIK и NewsOne, связанные с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, медиамагнатом Тарасом Козаком и политиками Нестором Шуфричем, Евгением Мураевым и Виталием Захарченко.
Шарий входит в базу "Миротворец" и является руководителем пророссийской запрещенной политической партии Партия Шария.
Ранее Педан объяснил, почему образование в Украине должно быть только платным.
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