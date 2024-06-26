Педагог розповіла, чи треба дітей змушувати навчатися на канікулах

Літні канікули - це час, який має бути присвячений відпочинку. Тим більше, що в сучасному світі у дітей не так багато дозвілля та вільного часу, коли вони можуть розслабитись. Однак багато батьків вважають, що дітям потрібно "навчатися, навчатися і ще раз навчатися" навіть у їхні "законні вихідні".
Чи варто організовувати дітям навчання на канікулах, розповіла РБК-Україна науковий керівник освітнього проєкту "Світ чекає крилатих", доктор педагогічних наук, автор підручників та посібників для початкової ланки закладів загальної середньої освіти Анжеліка Цимбалару.
Навчання, наголошує педагог, це - важка праця.
"Вчені вважають навантаження під час навчання таким же важким, як під час праці шахтаря. Саме тому канікули мають тривати не 24 дні, а не менш як 30 календарних днів упродовж навчального року (з вересня до травня) і ще плюс три літні місяці. Саме стільки потрібно часу, щоб діти якісно відпочили від навчальних навантажень, визначили фахівці", - говорить вона.
Річ у тім, що перевтома у шкільному віці може призвести до появи багатьох хронічних захворювань, зокрема психічних розладів.
Натомість якісно організований відпочинок малечі сприяє не тільки оздоровленню, а й підвищенню її навчальних можливостей, пізнавального інтересу.
Продовження занять із певних навчальних предметів на канікулах (з батьками, репетиторами чи в інший спосіб) зазвичай призводить до протилежних результатів.
"Дорослим це легше зрозуміти, уявивши, що під час відпустки їм пропонують і далі виконувати свою роботу, тільки не на робочому місці, а вдома. Не думаю, що знайдуться ті, кому це сподобається", - каже Цимбалару.
Але це не означає, що на канікулах дитина має тільки спати, їсти й весь вільний час проводити біля компʼютера чи телевізора.
За словами освітянки, канікули - час реалізації себе в улюблених справах, які приносять задоволення.
Передусім, наголошує Анжеліка, це творчість.
"Проводити вільний час цікаво, з користю, дитину теж потрібно вчити - і не на словах, а власним прикладом. Тоді здорова, щаслива дитина з нетерпінням чекатиме 1 вересня, з новими силами зануриться у процес пізнання й радуватиме себе й батьків своїми успіхами", - резюмує педагог.
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