Педагог розповіла, чи треба дітей змушувати навчатися на канікулах

Чи потрібно організовувати дітям навчання на канікулах?

Навчання, наголошує педагог, це - важка праця.

"Вчені вважають навантаження під час навчання таким же важким, як під час праці шахтаря. Саме тому канікули мають тривати не 24 дні, а не менш як 30 календарних днів упродовж навчального року (з вересня до травня) і ще плюс три літні місяці. Саме стільки потрібно часу, щоб діти якісно відпочили від навчальних навантажень, визначили фахівці", - говорить вона.

Річ у тім, що перевтома у шкільному віці може призвести до появи багатьох хронічних захворювань, зокрема психічних розладів.

Натомість якісно організований відпочинок малечі сприяє не тільки оздоровленню, а й підвищенню її навчальних можливостей, пізнавального інтересу.

Продовження занять із певних навчальних предметів на канікулах (з батьками, репетиторами чи в інший спосіб) зазвичай призводить до протилежних результатів.

"Дорослим це легше зрозуміти, уявивши, що під час відпустки їм пропонують і далі виконувати свою роботу, тільки не на робочому місці, а вдома. Не думаю, що знайдуться ті, кому це сподобається", - каже Цимбалару.

Але це не означає, що на канікулах дитина має тільки спати, їсти й весь вільний час проводити біля компʼютера чи телевізора.

За словами освітянки, канікули - час реалізації себе в улюблених справах, які приносять задоволення.

Що діти повинні робити на канікулах?

Передусім, наголошує Анжеліка, це творчість.

Організовуйте сімейні виставки, вернісажі робіт дитини.

Придбайте або знайдіть в інтернеті й надрукуйте розмальовки, схеми різноманітних поробок.

Запропонуйте своїй малечі відвідування 1-2 гуртків (не більше) на її вибір.

Влаштовуйте вдома щовечора "книжковечір" із читанням цікавих дитячих книжок.

Не забувайте й про рухливі ігри.

"Проводити вільний час цікаво, з користю, дитину теж потрібно вчити - і не на словах, а власним прикладом. Тоді здорова, щаслива дитина з нетерпінням чекатиме 1 вересня, з новими силами зануриться у процес пізнання й радуватиме себе й батьків своїми успіхами", - резюмує педагог.