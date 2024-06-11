Як привчити дитину читати влітку: ці поради для батьків дійсно спрацюють
Почалися канікули й дітлахи не відлипають від комп'ютерів чи смартфонів або ганяють цілий день з друзями на вулиці. Активні розваги - це добре, але багато батьків хочуть, щоб діти приділяли час читанню. Тим більш, що усі школярі мають на літо списки літератури, з якою варто ознайомитися.
Як привчити дитину до читання та заохотити її проводити час з книгою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Не силуйте
Всі намагання батьків всадити дитину з книжкою проти її волі - закінчуються невдачею. І навіть гірше - такими діями можна відбити бажання до читання взагалі. Дитина почне сприймати книжку, як покарання і буде уникати цього заняття.
І не ставте дитині межі - наприклад, прочитати за день 50 сторінок. Нехай це буде 10 сторінок, але регулярно. Бажано обирати для читання один і той самий час, щоб сформувалася звичка. Не робіть зауважень, що юний читач читає занадто повільно чи занадто швидко. Обов'язково хваліть.
Читайте вголос
Любов до читання краще прищеплювати з раннього дитинства. Експерти радять починати читати книжки вголос вже від одного року. Саме від 9-10 місяців починається формування першого словникового запасу. Починайте з 15-20 хвилин на день, а от п'ятирічкам можна читати вже цілу годину. Головне - робіть це регулярно, у спокійній атмосфері, можна перед сном.
Читати дитині вголос можна до того часу, поки вона не навчиться це робити самостійно. Купляйте цікаві книжки, показуйте картинки та інколи вдавайтеся до хитрощів - не дочитуйте цікаву розповідь до кінця, щоб викликати зацікавленість.
Зробіть читання сімейною традицією
Раз на тиждень влаштовуйте вечори читання, і по черзі читайте вголос або кожен член сім'ї буде читати свою книжку самостійно (якщо дитина більш доросла). Розкажіть, що така традиція була у родинах багатьох великих правителів, письменників. Можна заварити смачний чай та спекти пиріг, щоб провести час з рідними у затишній атмосфері.
Обговорюйте твори
Ще одна гарна звичка - обговорюйте з дитиною твори. Вам, звісно, прийдеться прочитати щось з того, чим зараз зацікавлена ваша дитина. А для дитини це буде гарною мотивацією до читання.
Дивіться екранізації
Перший крок цікавості до читання - дивитися фільми, зняті за книжками. Потім пропонуйте прочитати книжку та виділити те, що в екранізації подано інакше, ніж в оригіналі. Такий пошук може перетворитися на захопливе змагання.
Дозвольте дитині обирати
Батькам не варто думати, що вони знають найкраще, що дитина має прочитати - ви можете не вгадати за віком чи по інтересам. Прислухайтеся до дитини та обирайте їй ті книжки, читання яких принесе задоволення. Дитина має сприймати читання як хобі, яким хочеться займатися знову і знову. Дозвольте малюкові самостійно обрати собі нову книжку у бібліотеці чи книжковому магазині.
Подавайте особистий приклад
Діти у будь-якому віці копіюють нашу поведінку, тому вони щиро не розуміють, навіщо їм робити щось, що батьки ніколи в їх присутності не роблять. Тому приділяйте час читанню - хоч по пів години на день, щоб дитина бачила вас з книжкою в руках.
Поділіться своїм досвідом - які книжки вас цікавили, які справили враження, які вам запам'яталися і що ви перечитували по декілька разів.
Якщо у вас дитинство було без книжок - так і скажіть та поясніть, чому ви раніше не читали. Наприклад, було важко дістати книжки, такої кількості магазинів не було, ваші батьки наполягали, щоб ви більше приділяли увагу навчанню та спорту.
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У підготовці матеріалу використані джерела: Big Fish академія, Освіторія, Пізнайко.