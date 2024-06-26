Педагог рассказала, нужно ли детей заставлять учиться на каникулах

Летние каникулы - это время, которое должно быть посвящено отдыху. Тем более что в современном мире у детей не так много досуга и свободного времени, когда они могут расслабиться. Однако многие родители считают, что детям нужно "учиться, учиться и еще раз учиться" даже в их "законные выходные".

Стоит ли организовывать детям обучение на каникулах, рассказала научный руководитель образовательного проекта "Мир ждет крылатых", доктор педагогических наук, автор учебников и пособий для начального звена заведений общего среднего образования Анжелика Цимбалару.

Нужно ли организовывать детям обучение на каникулах?

Обучение, отмечает педагог, это - тяжелый труд.

"Ученые считают нагрузку во время обучения такой же тяжелой, как во время работы шахтера. Именно поэтому каникулы должны длиться не 24 дня, а не менее 30 календарных дней в течение учебного года (с сентября по май) и еще плюс три летних месяца. Именно столько нужно времени, чтобы дети качественно отдохнули от обучающих нагрузок, определили специалисты", - говорит она.

Дело в том, что переутомление в школьном возрасте может привести к появлению многих хронических заболеваний, в том числе психических расстройств.

А качественно организованный отдых малышей способствует не только оздоровлению, но и повышению его учебных возможностей, познавательного интереса.

Продолжение занятий по определенным учебным предметам на каникулах (с родителями, репетиторами или другим способом) обычно приводит к противоположным результатам.

"Взрослым это легче понять, представив, что во время отпуска им предлагают и дальше выполнять свою работу, только не на рабочем месте, а дома. Не думаю, что найдутся те, кому это понравится", - говорит Цимбалару.

Но это не значит, что на каникулах ребенок должен только спать, есть и все свободное время проводить у компьютера или телевизора.

По словам педагога, каникулы - время реализации себя в любимых делах, которые доставляют удовольствие.

Что дети должны делать на каникулах?

Прежде всего, отмечает Анжелика, это творчество.

Организуйте семейные выставки, вернисажи работ ребенка.

Купите или найдите в интернете и напечатайте раскраски, схемы различных работ.

Предложите своим малышам посещение 1-2 кружков (не более) по их выбору.

Устраивайте дома каждый вечер "книговечер" с чтением интересных детских книг.

Не забывайте и о подвижных играх.

"Проводить свободное время интересно, с пользой, ребенка тоже нужно учить - и не на словах, а собственным примером. Тогда здоровый, счастливый ребенок с нетерпением будет ждать 1 сентября, с новыми силами погрузится в процесс познания и будет радовать себя и родителей своими успехами", - резюмирует педагог.