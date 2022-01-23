Печеночные оладьи с секретным ингредиентом: готовим просто и быстро невероятную вкуснятину!

Ингредиенты:

Печень куриная-300 г

Лук-1 шт.

Морковь-1 шт.

Яйца-1 шт.

Мука гречневая-5 ст. л.

Сметана-100 г

Масло подсолнечное-4 ст. л.

Соль-по вкусу

Черный перец-по вкусу

Фото: Вот так будут выглядеть наши печеночные оладьи

Пошаговое приготовление

Печень помойте, удалите пленки и порежьте кусочками. Лук очистите и разрежьте на четыре части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками.

Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на пять минут.

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности.

Печеночные оладьи подавайте горячими со сметаной.