Печеночные оладьи с секретным ингредиентом: готовим просто и быстро невероятную вкуснятину!

Печеночные оладьи будут по вкусу всем обожателям блюд из печени. Готовить их быстро, просто, а съедаются они еще быстрее. Делать такие оладьи можно из говяжьей, свиной, куриной печени. Если вы за нежный вкус, выбирайте именно последний вариант. А если добавить наш секретный ингредиент - гречневую муку, королевский вкус вам точно гарантирован!
Фото появились в Telegram-канале Shuba Food.
Фото: Вот так будут выглядеть наши печеночные оладьи
Печень помойте, удалите пленки и порежьте кусочками. Лук очистите и разрежьте на четыре части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками.
Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на пять минут.
Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности.
Печеночные оладьи подавайте горячими со сметаной.
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