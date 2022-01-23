UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Печеночные оладьи с секретным ингредиентом: готовим просто и быстро невероятную вкуснятину!

Автор: Светлана Мащенко

Печеночные оладьи будут по вкусу всем обожателям блюд из печени. Готовить их быстро, просто, а съедаются они еще быстрее. Делать такие оладьи можно из говяжьей, свиной, куриной печени. Если вы за нежный вкус, выбирайте именно последний вариант. А если добавить наш секретный ингредиент - гречневую муку, королевский вкус вам точно гарантирован!

Фото появились в Telegram-канале Shuba Food.

Ингредиенты:

  • Печень куриная-300 г
  • Лук-1 шт.
  • Морковь-1 шт.
  • Яйца-1 шт.
  • Мука гречневая-5 ст. л.
  • Сметана-100 г
  • Масло подсолнечное-4 ст. л.
  • Соль-по вкусу
  • Черный перец-по вкусу

Фото: Вот так будут выглядеть наши печеночные оладьи

Пошаговое приготовление

Печень помойте, удалите пленки и порежьте кусочками. Лук очистите и разрежьте на четыре части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками.

Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на пять минут.

Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности.

Печеночные оладьи подавайте горячими со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить вкуснющий вишневый пирог "как в Макдональдс".

Также блогерша рассказала, как приготовить самый вкусный сырный соус всего за одну минуту.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты