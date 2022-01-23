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Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!

Автор: Світлана Мащенко

Печінкові оладки будуть до смаку всім обожнювачам страв з печінки. Готувати їх швидко, просто, а з'їдаються вони ще швидше. Робити такі оладки можна з яловичої, свинячої, курячої печінки. Якщо ви за ніжний смак, обирайте саме останній варіант. А якщо додати наш секретний інгредієнт - гречане борошно, королівський смак вам точно гарантований!

Фото з'явилися в Telegram-каналі Shuba Food.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча - 300 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Яйця - 1 шт.
  • Борошно гречане - 5 ст. л.
  • Сметана - 100 г
  • Олія соняшникова - 4 ст. л.
  • Сіль - за смаком
  • Чорний перець - за смаком

Фото: Ось так виглядатимуть наші печінкові оладки

Покрокове приготування

Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистіть і розріжте на чотири частини, моркву почистіть, помийте і наріжте кружечками.

Печінку, цибулю і моркву пропустіть через м'ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.

Розігрійте сковороду з олією і викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум’яності.

Печінкові оладки подавайте гарячими зі сметаною.

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