Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!

Інгредієнти:

Печінка куряча - 300 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Яйця - 1 шт.

Борошно гречане - 5 ст. л.

Сметана - 100 г

Олія соняшникова - 4 ст. л.

Сіль - за смаком

Чорний перець - за смаком

Фото: Ось так виглядатимуть наші печінкові оладки

Покрокове приготування

Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистіть і розріжте на чотири частини, моркву почистіть, помийте і наріжте кружечками.

Печінку, цибулю і моркву пропустіть через м'ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.

Розігрійте сковороду з олією і викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум’яності.

Печінкові оладки подавайте гарячими зі сметаною.