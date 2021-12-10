Печем маковый пирог с орехами по старинному и очень простому рецепту

Ингредиенты для пирога весом 500-600 г:

Яйца куриные - 6 шт.

Мак - 90 г

Масло сливочное - 120 г

Сахар - 150 г

Орехи лещины измельченные - 80 г

Для поливки:

Сметана 25% - 100 г

Сахарная пудра - 15 г

Мята - 10 г

Варенье из елочных шишек - 75 г

Вот таким должен получиться наш замечательный пирог:

Фото: yizhakultura.com

Приготовление макового пирога

Белки отделить от желтков. Отдельно взбить белки, а желтки взбить с сахаром. К желткам с сахаром добавить мягкое сливочное масло, орехи, мак и замесить тесто. В тесто ввести взбитые белки, осторожно перемешать.

Противень устелить пергаментом, вылить на него тесто и поставить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30-40 минут. Готовому пирогу дать немного остыть.

Тем временем к сметане добавить сахарную пудру и половину жидкого варенья и все вместе перемешать.

На тарелке на разрезанный пирог сверху сначала выложить подготовленную сметану, затем полить второй частью варенья.

Молодые шишки из варенья нарезать и посыпать ими пирог сверху. Украсить листьями мяты.

Несколько важных советов

Шеф-повар говорит, что лещину можно заменить грецкими орехами. А чтобы мак не был горьким, его сначала можно немного проварить или обдать кипятком.

Варенье из маринованных шишек можно заменить вареньем из зеленых орехов или другим, но оно не должно быть очень сладким и густым, чтобы им можно было пропитать пирог.