Печемо маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом

Пропонуємо вам поласувати до чаю неймовірно смачним пирогом з маком і горіхами. А для тих, хто захоче здивувати гостей - можете додати до десерту варення з ялинкових шишок.
Рецептом поділився шеф-кухар В'ячеслав Попков, пише Їzhakultura - ресурс, який публікує старовинні рецепти.
Для поливки:
Ось таким має вийти наш чудовий пиріг:
Фото: yizhakultura.com
Білки відокремити від жовтків. Окремо збити білки, а жовтки збити з цукром. До жовтків із цукром додати м'яке вершкове масло, горіхи, мак і замісити тісто. У тісто ввести збиті білки, обережно перемішати.
Деко встелити пергаментом, вилити на нього тісто і поставити у розігріту до 180 градусів духову шафу на 30-40 хвилин. Готовому пирогу дати трохи охолонути.
Тим часом до сметани додати цукрову пудру та половину рідкого варення і все разом перемішати.
На тарілці на розрізаний пиріг зверху спочатку викласти підготовлену сметану, потім полити другою частиною варення.
Молоді шишки з варення нарізати та посипати ними пиріг зверху. Прикрасити листям м’яти.
Шеф-кухар каже, що ліщину можна замінити волоськими горіхами. А щоб мак не був гірким, його спочатку можна трохи проварити або обдати окропом.
Варення з маринованих шишок можна замінити варенням із зелених горіхів або іншим, але воно не повинно бути дуже солодким і густим, щоб ним можна було просочити пиріг.
Раніше ми писали, що означає біла пінка в банці з медом, і чи можна вживати такий продукт.
Також повідомлялося, як випекти справжній кримськотатарський пиріг фулту.