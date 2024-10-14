"Печатка нещастя" та день брехні. Астролог відповіла, що для нас готує цей понеділок

Прогноз астропогоди на 14 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних та хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані", - попередила Соловйова.

Цього дня не рекомендовані навантаження на серцево-судинну систему. Настає період для включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями.

"Понеділок - день усамітнення, поблажливості, альтруїзму. День знань і випробувань. Період сприяє накопиченню матеріальних благ та інформації. Добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети. Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займатись благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих", - зазначила астролог.

Поради на понеділок (ілюстрація: freepik.com)

Підбивайте підсумки, залиште у спокої службову запопадливість. Також варто створювати, лагодити та прати одяг, оновлювати гардероб.

"14 жовтня - початок Пашанкуша екадаші (також називається Папанкуша або Ашвіна-шукла): день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Молодика, під час індуїстського місяця Ашвін (вересень-жовтень за григоріанським стилем)", - розповіла експерт.

"Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня винагороджується відмінним здоров'ям, достатком, а також отриманням всього того, чого людина забажає. Існує повір'я, що той, хто не дотримується правил цього дня, не зможе звільнитися від своїх гріхів, тягар яких у вигляді негативних подій переслідуватиме його протягом усього життя", - додала вона.

Необхідно дотримуватися посту або давати обітницю мовчання, не спати протягом усього дня. За словами астролога, здійснення пожертв у цей період також вважається дуже сприятливим: якщо людина не зможе дотримуватися посту, вона може пожертвувати одяг, їжу та інші речі.

Гороскоп на сьогодні (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 14 жовтня

Понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

14-го жовтня Місяць буде у несприятливому аспекті з Сатурном, планетою мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми.

"Таким чином створюється так звана "Печатка нещастя". Це може викликати засмучення, песимізм, депресію та погіршити стан здоров’я. Можливі прояви підозрілості, заздрощів, брехні, жадібності, розчарувань і страхів. Може з’явитися необхідність долати якісь труднощі", - порадила Соловйова.

Не можна потурати своїм примхам. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця. Особливо обережними треба бути тим, чия діяльність пов’язана з таємними, секретними службами та світом мистецтв.

За словами астролога, збалансувати енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.