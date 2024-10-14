"Печатка несчастья" и день лжи. Астролог ответила, что для нас готовит этот понедельник

Прогноз астропогоды на 14 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений сострадания: можно застрять надолго в этом состоянии", - предупредила Соловьева.

В этот день не рекомендуется нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Наступает период для включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над разумом и эмоциями.

"Понедельник - день уединения, снисходительности, альтруизма. День знаний и испытаний. Период способствует накоплению материальных благ и информации. Добрые помыслы беспрепятственно достигают своей цели", - отметила астролог.

Советы на понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Подводите итоги, оставьте в покое служебное рвение. Также следует создавать, чинить и стирать одежду, обновлять гардероб.

"14 октября - начало Пашанкуша экадаши (также называется Папанкуша или Ашвина-Иска): день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Новолуния, во время индуистского месяца Ашвин (сентябрь-октябрь по григорианскому стилю)", - рассказала эксперт.

"Считается, что соблюдение рекомендаций в этот день вознаграждается отличным здоровьем, достатком, а также получением всего того, чего человек пожелает. Существует поверье, что тот, кто не соблюдает правила этого дня, не сможет освободиться от своих грехов, бремя которых в виде негативных событий будет преследовать его на всю жизнь", - добавила она.

Необходимо соблюдать пост или давать обет молчания, бодрствовать в течение всего дня. По словам астролога, пожертвование в этот период также считается очень благоприятным: если человек не сможет соблюдать пост, он может пожертвовать одежду, еду и другие вещи.

Гороскоп на сегодняшний день (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 14 октября

Понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

14 октября Луна будет в неблагоприятном аспекте с Сатурном, планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы.

"Таким образом создается так называемая "Печатка несчастья". Это может вызвать огорчение, пессимизм, депрессию и ухудшить состояние здоровья. Возможны проявления подозрительности, зависти, лжи, жадности, разочарований и страхов. Может появиться необходимость преодолевать какие-то трудности", - посоветовала Соловьева.

Нельзя потакать своим прихотям. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Луны. Особенно осторожными следует быть тем, чья деятельность связана с тайными, секретными службами и миром искусств.

По словам астролога, сбалансировать энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.