В Павлограде избили второклассника: три девочки набросились на одного мальчишку

В Павлограде Днепропетровской области три девочки жестоко избили ученика 2-го класса. Мальчика били в пах, и он после происшествия попал в больницу с диагнозом "разрыв пещеристого тела". Полиция завела уголовное дело.

Как отметили в пресс-службе Павлоградского отделения полиции, сейчас проводится расследование и идет опрос школьников, учителей и родителей.

"По факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции допросили свидетелей, учителей, родителей и детей. Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств указанного события", - сообщила старший инспектор Анна Малышева.

Факт избиения ребенка был в полиции зарегистрирован сразу же, так как мама с мальчиком в тот же день поехали в травмпункт. В полицию обратился врач, которые рассказал о зверском избиении.

Пострадавший второклассник сейчас находится в больнице. А в школе провели по данному факту педсовет. Как сообщила мама ребенка, две девочки не признали своего участия в избиении и всю вину переложили на третью. Ее родители на педсовет не пришли, ребенок растет в неполной и неблагополучной семье.