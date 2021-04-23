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Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было

Новина українською → Ровенская область, Пятница 23 апреля 2021 21:54
Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было Фото: автомобиль полиции и "скорой помощи" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Ровно женщина пыталась убить сына, который спал в своей комнате. 15-летний парень получил ножевое ранение в грудь, и после нападения матери сам вызвал "скорую". Правоохранители уже задержали злоумышленницу.

Об этом 23 апреля передали в пресс-службе полиции Ровенской области.

Инцидент произошел в селе Белая Криница этой ночью.

Следственно-оперативная группа выяснила, что 40-летняя женщина умышленно, по неизвестным пока причинам, нанесла спящему сыну удар кухонным ножом. Отец парня в тот момент спал в другой комнате.

К счастью, рана оказалась не смертельная - медики в больнице диагностировали у подростка непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.

Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не былоПод Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было

Под Ровно женщина пыталась зарезать спящего 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
По факту покушения на умышленное убийство решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК.

Отмечается, что в рамках уголовного производства проведут ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.

Правоохранители выяснили, что женщина находилась в депрессии, так как собиралась разводиться с мужем. Известно, что никаких конфликтов между родными накануне не возникало.

"Семья благополучная, на каких-либо профилактических учетах не состояла. Оба родителя официально трудоустроены, а 15-летний сын учится в одном из общеобразовательных учреждений Ровно и характеризуется положительно", - рассказали полицейские.

Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было

Под Ровно женщина пыталась убить 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)

Напомним, прошлой осенью под Ровно преподаватель Национального университета убила своего мужа и выстрелила в спящую дочь. 13-летнюю девочку спасло только то, что у матери заклинил пистолет.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата. Причиной агрессии старшей сестры стало то, что ребенок не хотел помогать ей по хозяйству.

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