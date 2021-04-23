Под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка: конфликтов в семье не было
Под Ровно женщина пыталась убить сына, который спал в своей комнате. 15-летний парень получил ножевое ранение в грудь, и после нападения матери сам вызвал "скорую". Правоохранители уже задержали злоумышленницу.
Об этом 23 апреля передали в пресс-службе полиции Ровенской области.
Инцидент произошел в селе Белая Криница этой ночью.
Следственно-оперативная группа выяснила, что 40-летняя женщина умышленно, по неизвестным пока причинам, нанесла спящему сыну удар кухонным ножом. Отец парня в тот момент спал в другой комнате.
К счастью, рана оказалась не смертельная - медики в больнице диагностировали у подростка непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.
Под Ровно женщина пыталась зарезать спящего 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
По факту покушения на умышленное убийство решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК.
Отмечается, что в рамках уголовного производства проведут ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.
Правоохранители выяснили, что женщина находилась в депрессии, так как собиралась разводиться с мужем. Известно, что никаких конфликтов между родными накануне не возникало.
"Семья благополучная, на каких-либо профилактических учетах не состояла. Оба родителя официально трудоустроены, а 15-летний сын учится в одном из общеобразовательных учреждений Ровно и характеризуется положительно", - рассказали полицейские.
Под Ровно женщина пыталась убить 15-летнего сына (фото: rv.npu.gov.ua)
Напомним, прошлой осенью под Ровно преподаватель Национального университета убила своего мужа и выстрелила в спящую дочь. 13-летнюю девочку спасло только то, что у матери заклинил пистолет.
Ранее сообщалось, что под Кропивницким девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата. Причиной агрессии старшей сестры стало то, что ребенок не хотел помогать ей по хозяйству.