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У Павлограді побили другокласника: три дівчинки накинулися на одного хлопця

Новость на русском → Павлоград, Четвер 29 квітня 2021 13:23
У Павлограді побили другокласника: три дівчинки накинулися на одного хлопця У Павлограді три дівчинки побили другокласника (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Павлограді Дніпропетровської області три дівчинки жорстоко побили учня 2-го класу. Хлопчика били в пах, і він після події потрапив до лікарні з діагнозом "розрив печеристого тіла". Поліція завела кримінальну справу.

Деталі розповіли в матеріалі ТСН.

Як зазначили в пресслужбі Павлоградського відділення поліції, зараз проводиться розслідування і йде опитування школярів, вчителів і батьків.

"За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Працівники поліції допитали свідків, вчителів, батьків та дітей. Зараз проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин вказаної події", - повідомила старший інспектор Ганна Малишева.

Факт побиття дитини був в поліції зареєстрований відразу ж, через те, що мама з хлопчиком в той же день поїхали в травмпункт. До поліції звернувся лікар, які розповів про звіряче побиття.

Потерпілий другокласник зараз знаходиться в лікарні. А в школі провели за даним фактом педраду. Як повідомила мама дитини, дві дівчинки не визнали своєї участі в побитті й всю провину переклали на третю. Її батьки на педраду не прийшли, дитина росте в неповній і неблагополучній сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п'яні в дим дівчата викинули самокат з вікна багатоповерхівки.

А також розповідали про те, що під Рівним жінка встромила ніж у сина-підлітка.

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