Зібров чесно сказав, що думає про Винника та Яму, які відсижуються за кордоном

Павло Зібров про зіркових колег, які виїхали за кордон

Ведучий проєкту поцікавився у виконавця, хто із знаменитостей став для нього найбільшим розчаруванням після 24 лютого 2022 року.

Зібров відповів, що нікого не засуджує, однак розуміє тих людей, які, за словами співака, хейтять Яму, Винника і Потапа.

Винник, Яма і Потап (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official, instagram.com/vladyama_official, instagram.com/realpotap)

"Я не можу їх засуджувати. У кожного своя нервова палітра. Люди можуть страшенно хворіти від цього. Ну залишилися там за кордоном Яма, Винник, Потап. Так, я не токсик, усе норм. Ясно, що їх молотять, перемелюють у соцмережах люди прості, і вони безумовно праві", - зазначив народний артист.

Павло згадав також і про Світлану Лободу, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ активно допомагає Україні.

"Принаймні вона старається, хоч щось робить", - сказав артист.

Нагадаємо, Влад Яма та Олег Винник після початку масштабної агресії Росії проти Україну втекли від обстрілів та ракет за кордон.

Суддя проєкту "Танцюють всі" зараз перебуває разом із родиною у США, а виконавець - у Німеччині.