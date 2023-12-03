Зибров честно сказал, что думает о Виннике и Яме, которые отсиживаются за границей

Павел Зибров о звездных коллегах, выехавших за границу

Ведущий проекта поинтересовался у исполнителя, кто из знаменитостей стал для него самым большим разочарованием после 24 февраля 2022 года.

Зибров ответил, что никого не осуждает, но понимает тех людей, которые, по словам певца, хейтят Яму, Винника и Потапа.

Винник, Яма и Потап (фото: facebook.com.OleggVynnyk.official, instagram.com/vladyama_official, instagram.com/realpotap )

"Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", - отметил народный артист.

Павел упомянул также Светлану Лободу, которая с начала полномасштабного вторжения РФ активно помогает Украине.

"По крайней мере, она старается, хоть что-то делает", - сказал артист.

Напомним, Влад Яма и Олег Винник после начала масштабной агрессии России против Украины сбежали от обстрелов и ракет за границу.

Судья проекта "Танцуют все" сейчас находится вместе с семьей в США, а исполнитель - в Германии.