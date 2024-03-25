Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Слухайте, що вийшло
Народний артист України Павло Зібров переклав свій хіт "Женщина любимая". Тепер трек має оновлену назву "Жінка, що кохаю я".
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати пісню і розповідає більше про неї.
Що відомо про пісню "Жінка, що кохаю я"
Для артиста ця пісня є знаковою, адже вона присвячена дружині Павла Зіброва і була написана за лічені години у період, коли народилась донька Діана.
Павло Зібров (фото: Олександр Демиденко)
"Одного дня мені передзвонив Микола Щур, автор оригінального тексту. Каже: "Павло, бачу, ти все шукаєш, хто б тобі зміг перекласти пісню "Женщина любимая". Навіщо шукати? В мене вже є варіант". І це було попадання в десятку. Так, як автор оригінального тексту, цю пісню не може відчути ніхто. Тому я був неймовірно щасливий, що пісня отримала друге дихання в авторському україномовному перекладі Миколи Щура. Тепер вона називається "Жінка, що кохаю я", - розповідає артист.
Також співак презентував кліп, режисером якого стала його донька.
До слова, це вже не перша робота Діани, як режисера.
Нагадаємо, раніше Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії.
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