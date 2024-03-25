Павел Зибров перевел свой хит "Женщина любимая". Слушайте, что получилось

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Что известно о песне "Жінка, що кохаю я"

Для артиста эта песня знаковая, ведь она посвящена жене Павла Зиброва и была написана за считанные часы в период, когда родилась дочь Диана.

Павел Зибров (фото: Александр Демиденко)

"Однажды мне перезвонил Николай Щур, автор оригинального текста. Говорит: "Павел, вижу, ты все ищешь, кто бы тебе смог перевести песню "Женщина любимая". Зачем искать? У меня уже есть вариант". И это было попадание в десятку. Так, как автор оригинального текста, эту песню не может почувствовать никто. Поэтому я был невероятно счастлив, что песня получила второе дыхание в авторском украиноязычном переводе Николая Щура. Теперь она называется "Жінка, що кохаю я", - рассказывает артист.

Также певец представил клип, режиссером которого стала его дочь.

К слову, это уже не первая работа Дианы, как режиссера.