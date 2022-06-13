Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: "гордимся быть украинцами"

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова 13 июня отмечает день рождения - ей исполнилось 28 лет. Она проводит этот день вместе с мужем и сыночком во Львове.
В честь праздника блогерша и певец устроили яркую семейную фотосессию с подросшим сыночком Михаилом. Снимки Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram.
Семейство позировало в эффектных темно-зеленых вышиванках с узорами красного и черного цветов. Виктор и годовалый Миша были в рубашках, а именинница выбрала длинное платье-вышиванку в пол.
Девушка оставила под фото слова благодарности и любви.
"Гордимся быть украинцами! Спасибо, Бог, тебе за все! За семью, за родных, за мою аудиторию. Я вас очень люблю!" - написала Екатерина.
Молодая жена Павлика устроила семейную фотосессию на свое 28-летие (instagram.com/repyahovakate)
В сториз концертный директор также показала тортик и букет цветов от любимого супруга.
Репяхова отпраздновала день рождения во Львове (instagram.com/repyahovakate)
Павлик также поздравил избранницу в сети. Он выложил один из кадров с фотосета и оставил любимой теплые пожелания.
"Любимая, мама, искренне поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, многая лета и мирного неба! Любим тебя!" - трогательно написал певец.
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