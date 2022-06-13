Павлик с женой и сыном устроили яркий фотосет в вышиванках: "гордимся быть украинцами"

Семейство позировало в эффектных темно-зеленых вышиванках с узорами красного и черного цветов. Виктор и годовалый Миша были в рубашках, а именинница выбрала длинное платье-вышиванку в пол.

Девушка оставила под фото слова благодарности и любви.

"Гордимся быть украинцами! Спасибо, Бог, тебе за все! За семью, за родных, за мою аудиторию. Я вас очень люблю!" - написала Екатерина.

Молодая жена Павлика устроила семейную фотосессию на свое 28-летие (instagram.com/repyahovakate)

В сториз концертный директор также показала тортик и букет цветов от любимого супруга.

Репяхова отпраздновала день рождения во Львове (instagram.com/repyahovakate)

Павлик также поздравил избранницу в сети. Он выложил один из кадров с фотосета и оставил любимой теплые пожелания.

"Любимая, мама, искренне поздравляем тебя с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, Божьего благословения, многая лета и мирного неба! Любим тебя!" - трогательно написал певец.

Виктор Павлик трогательно поздравил любимую (instagram.com/viktorpavlik)