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Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фото

Новина українською →
Стамбул, Турция, Среда 08 июня 2022 13:02
Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фото Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Джамала поделилась милыми фото со своими сыновьями - она впервые за три месяца выбралась на совместную прогулку с малышами. Звездная мама показала детям Стамбул.

Снимки были опубликованы на Instagram-странице знаменитости.

Отметим, что с началом войны Джамала увезла детей в Турцию и оставила под опекой сестры. Сама же артистка активно участвовала в благотворительных концертах, что проходили в Европе и даже США. И вот она наконец смогла выкроить время, чтобы побыть со своими малышами.

Вместе с 4-летним Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, которому скоро исполнится два года, певица прошлась по живописным улочкам Стамбула и посетила старинную мечеть Айя-София.

Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фотоДжамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фотоДжамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фото

"Обычная радость - впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Ощущение будто из прошлой жизни. Без лишних слов", – подписала снимки Джамала.

Для прогулки звезда выбрала белую футболку с сине-желтым флагом, а на шее у нее можно увидеть подвеску с украинским трезубцем.

Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фото

Джамала прогулялась с сыновьями по Стамбулу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оставили любимой артистке много теплых слов в комментариях и отметили, что ее сыночки заметно подросли.

Напомним, ранее Джамала выставила на аукцион платье, в котором она открывала песенный конкурс "Евровидение". Певица рассчитывает, что вырученные средства будут переданы на нужды ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

Мы также писали, что жена известного шоумена Юрия Ткача рассказала, что пережила ее семья с первых дней войны и как ей удалось спасти ребенка от ракетных обстрелов.

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