Джамала впервые за три месяца вышла на прогулку с сыновьями: милые фото

Популярная украинская певица Джамала поделилась милыми фото со своими сыновьями - она впервые за три месяца выбралась на совместную прогулку с малышами. Звездная мама показала детям Стамбул.

Отметим, что с началом войны Джамала увезла детей в Турцию и оставила под опекой сестры. Сама же артистка активно участвовала в благотворительных концертах, что проходили в Европе и даже США. И вот она наконец смогла выкроить время, чтобы побыть со своими малышами.

Вместе с 4-летним Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, которому скоро исполнится два года, певица прошлась по живописным улочкам Стамбула и посетила старинную мечеть Айя-София.

"Обычная радость - впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Ощущение будто из прошлой жизни. Без лишних слов", – подписала снимки Джамала.

Для прогулки звезда выбрала белую футболку с сине-желтым флагом, а на шее у нее можно увидеть подвеску с украинским трезубцем.

Джамала прогулялась с сыновьями по Стамбулу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оставили любимой артистке много теплых слов в комментариях и отметили, что ее сыночки заметно подросли.