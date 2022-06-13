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Павлік з дружиною і сином влаштували яскравий фотосет у вишиванках: "пишаємося бути українцями"

Віктор Павлік та Катерина Репяхова (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Марина Настевич

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова 13 червня відзначає день народження - їй виповнилося 28 років. Вона проводить цей день разом з чоловіком і синочком у Львові.

На честь свята блогерша і співак влаштували яскраву сімейну фотосесію з підрослим синочком Михайлом. Знімки Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сімейство позувало в ефектних темно-зелених вишиванках з візерунками червоного і чорного кольорів. Віктор і однорічний Міша були в сорочках, а іменинниця вибрала довгу сукню-вишиванку в підлогу.

Дівчина залишила під фото слова подяки і любові.

"Пишаємося бути українцями! Дякую Боже тобі за все! За сім'ю, за рідних, за мою аудиторію. Я вас дуже люблю!" - написала Катерина.

Молода дружина Павліка влаштувала сімейну фотосесію на своє 28-річчя (instagram.com/repyahovakate)

У сторіз концертний директор також показала тортик і букет квітів від коханого чоловіка.

Репяхова відсвяткувала день народження у Львові (instagram.com/repyahovakate)

Павлік також привітав обраницю в мережі. Він виклав один з кадрів з фотосету і залишив коханій теплі побажання.

"Кохана, мама, щиро вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення, многая літа і мирного неба! Любимо тебе!" - зворушливо написав співак.

Віктор Павлік зворушливо привітав кохану (instagram.com/viktorpavlik)

Раніше ми писали, що Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами і показала милі фото.

А також повідомляли, що дружина відомого шоумена Юрія Ткача розповіла, що пережила її сім'я з перших днів війни і як їй вдалося врятувати дитину від ракетних обстрілів.

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