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Павелко обвинили в остановке завода по производству искусственных полей стоимостью 8 миллионов долларов

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Киев, Среда 24 ноября 2021 18:41
Павелко обвинили в остановке завода по производству искусственных полей стоимостью 8 миллионов долларов Фото: Андрей Павелко
Автор: Наталия Гурковская

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко попал в скандал с "большим переселением" завода по производству искусственных полей, который из Киевской области переместили в Краматорск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог ведущего проекта "Останови Лося" Константина Андриюка.

По словам блогера, впервые об этом заводе заговорили в мае 2020 года, когда факт переезда завода подтвердил нардеп ВР Максим Ефимов.

"Почему в Краматорске и кто такой Максим Ефимов? А все очень просто, Максим Ефимов - руководитель ассоциации футбола Донецкой области и очень близкий друг Павелко. А в Краматорске, потому что там Ефимов считается неофициальным королем города", - объясняет Андриюк.

Почему именно Краматорск был выбран как новое место для дислокации завода, блогер объясняет так: "Идея переноса завода в Краматорск очень проста и, как оказалось, очень удачная. Завод переезжает далеко от Киева, за аренду там платить явно не нужно и самое главное - исчезнет любопытство со стороны СМИ. Все так и произошло. Поищите хотя бы одну публикацию о деятельности или результатах этого завода именно в Краматорске. Ноль!".

Андриюк добавляет, что факт отсутствия информации о заводе может объясняться еще и тем, что завод пока не работает.

"Как и не работал даже с начала 2019 года. Именно тогда стало ясно - новых денег от Бюджетной программы больше не будет", - добавляет блогер, показывая фото остановленного завода в Краматорске.

И это при том, как подчеркивает Андреюк, что оборудование, аренда, логистика, обслуживание этого завода составило для УАФ 8 млн долларов.

"Эту сумму еще в 2017 году сообщил СМИ тогда директор завода - Андрей Бондаренко. И теперь эти 8 млн долларов уже более 1,5 лет просто пылятся в одном из краматорских цехов. Обидно, что Андрея Павелко не спросили о том, как успешно провалить проект на 8 млн долларов. Как и не спросили о 6 объявленных подозрениях в уголовных производствах, где фигурирует именно этот завод по производству искусственных полей, а минимум еще 2 подозрения должны объявить. По крайней мере таким является решение суда, где фигурируют фамилии экс-руководителя завода - Андрея Окунского и генерального секретаря УАФ - Юрия Записоцкого. И все это напрямую касается подозрительных операций по закупке оборудования для этого завода", - говорит блогер.

Павелко обвинили в остановке завода по производству искусственных полей стоимостью 8 миллионов долларов

Как сообщалось, ранее УАФ уличили в манипуляциях вокруг возведения спортобъектов в рамках "Большой стройки".

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Андрей Павелко
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