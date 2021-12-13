Павел Зибров ошарашил заявлением о свадьбе: "мы уже знаем, какие будут платье и кольца"

Павел Зибров признался, что готовится к свадьбе своей дочери Дианы, которая уже 5 лет встречается со своим возлюбленным. Народный артист Украины признался, что из-за пандемии торжество все никак не проведут.

"Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца - это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу художников выросла", - заявил певец.

Зибров также рассказал о том, что в 2022 году его дочери исполнится 25 лет. Семья тоже обязательно будет отмечать это событие. На праздник планируют пригласить и друзей, и сотрудников Дианы.

Девушка работает пиар-директором своего отца. Зибров признался, что она иногда его парикмахер, визажист, и даже SMM-специалист.