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Павел Зибров ошарашил заявлением о свадьбе: "мы уже знаем, какие будут платье и кольца"

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 20:22
Павел Зибров ошарашил заявлением о свадьбе: "мы уже знаем, какие будут платье и кольца" Фото: Павел Зибров (instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Роман Мирончук

Павел Зибров признался, что готовится к свадьбе своей дочери Дианы, которая уже 5 лет встречается со своим возлюбленным. Народный артист Украины признался, что из-за пандемии торжество все никак не проведут.

Об этом он рассказал телеканалу "Украина".

"Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца - это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу художников выросла", - заявил певец.

Зибров также рассказал о том, что в 2022 году его дочери исполнится 25 лет. Семья тоже обязательно будет отмечать это событие. На праздник планируют пригласить и друзей, и сотрудников Дианы.

Девушка работает пиар-директором своего отца. Зибров признался, что она иногда его парикмахер, визажист, и даже SMM-специалист.

Напомним, Павел Зибров вместе с семьей живет в роскошном загородном имении под Киевом. Отличительная черта его сада - большой количество цветов. На территории есть также пруд и огород, а основной хозяин всех растений - сам артист.

Мы также писали о том, что Павел Зибров удивил поклонников своими архивными фото, на которых видно, как он выглядел без усов.

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